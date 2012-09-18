لزوم تعمق بیشتر در زمینه مبارزه با بیسوادی/ ترغیب دانش آموزان به نماز و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار ظهر سه شنبه در چهارمین شورای آموزش و پرورش استان کرمان طی سال جاری، با بیان اینکه در کشور برای ریشه کنی بیسوادی سعی و خطای زیادی انجام داده ایم، اظهار داشت: هدف انسداد سوادآموزی بوده که باید به طور جدی در این زمینه فعالیت شود.

وی با بیان اینکه در این خصوص مدیران مدارس روستایی نقش موثری می توانند ایفا کنند، افزود: باید روستاها را بسیج کرد تا اجازه ندهند پدران و مادران، مانع تحصیل فرزندانشان شوند.

نجار اظهار داشت: همچنین برای دست یافتن به موفقیت در امر سوادآموزی، آموزش و پرورش باید این فعالیت را برون سپاری کرده و از کمک افراد تحصیلکرده بیکار در این خصوص بهره بگیرد.

استاندار کرمان به ابلاغ مصوبه جدید دولت نیز اشاره کرد و گفت: در راستای این مصوبه اختیارات دولت و وزیران به استانداران داده شده تا با تشکیل کارگروههای کارشناسی راهکارهای لازم را با توجه به امکانات موجود ارایه دهند.

نجار افزود: این کارگروه با این سطح اختیارات می تواند برای بسیاری از مشکلات راهگشا باشد.

وی همچنین تصریح کرد: امر اموزش و یادگیری باید مادام العمر و مستمر باشد.استاندار کرمان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید نیز گفت: بحث نماز و ترغیب دانش آموزان به نماز خواندن در سال جدید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نجار افزود: باید معلمان و مربیان در مدارس، فعالیتهای لازم را برای فرهنگسازی و علاقه مند کردن دانش آموزان به حجاب و عفاف انجام دهند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان در پایان بر لزوم صرفه جویی در مصرف کاغذ نیز تاکید کرد.