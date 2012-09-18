توهین به ساحت پیامبر اکرم (ص) نشانه هراس مستکبرین از اسلام است

حجت‎الاسلام علی خاتمی ظهر سه شنبه در دومین نشست فصلی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‎آموزان زنجان گفت: تحریم کالاهای غرب مهم‎ترین وظیفه و عملی‎ترین عکس‎العمل مردم در مقابل توهین به حضرت محمد مصطفی‌ (ص) است.

وی افزود: در شرایطی آمریکا توهین به مولای 1.5 میلیارد مسلمان در جهان را آزاد دانسته است که زمامداران و قدرتمندان اکثر کشورهای مسلمان جهان تعصبی نسبت به پیامبر عظیم‎الشأن اسلام نشان ندادند و برای امنیت ملی خود خط قرمز تعیین کرده‏اند.

وی ادامه داد: در میان تمام رهبران مسلمان، مقام معظم رهبری و رهبر شجاع حزب الله لبنان در مقابل اسلام ‌ستیزی غرب واکنش نشان داده‎اند و صراحتاً جهت تعیین کردند این در حالی است که اگر کشورهای مسلمان 24 ساعت نفت کشورهای غربی را تحریم کنند، این کشورها ملزم می‌شوند توهین به رهبران ملل مختلف را محکوم کنند و قوانین محدود کننده برای آن وضع کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: مهم‎ترین وظیفه مردم مسلمان در این شرایط تحریم کالاهای غربی است، اگر شخصی به اعتقادات خود پایبند است عملی‎ترین عکس‎العمل ممکن عدم حمایت از بازار غرب است.

حجت‌الاسلام خاتمی افزود: در راستای توصیه اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‎آموزان در نشست قبلی و در رابطه با سرکشی به مساجد استان در ماه مبارک رمضان شخصاً حدود 70 درصد مساجد معادل 20 مسجد استان را در وقت نماز صبح سرکشی کردم و سعی کردم ابتدا مساجد محروم را در نظر بگیرم.

وی تأکید کرد: علاوه بر این تلاش شد با بسیج مساجد نشست برگزار کرده و با جوانان تعامل داشته باشم و بیشتر از جلسات در بین مردم بوده و شنونده سخنان آنان باشیم.