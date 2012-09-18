سرانه مصرف ماهی در گلستان به 7.5 کیلوگرم رسید

علی اکبر پاسندی ظهر سه شنبه در حاشیه جشنواره طبخ ماهیان و آبزیان در روستای بلوک غلام علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته مصرف سرانه ماهی در استان هفت کیلوگرم بوده است.
وی اظهار داشت: این میزان در سال آینده به 10 کیلوگرم یعنی سرانه استاندارد خواهد رسید.
وی عنوان کرد: در حال حاضر سالانه 20 هزار تن مای در استان تولید می شود که 18 هزار تن پرورشی و دو هزار تن دریایی است.
پاسندی گفت: از این میزان فقط 12 هزار تن در استان مصرف می شود و مابقی به سایر استانها ارسال می شود.
مدیرکل شیلات گلستان گفت: علاوه بر انواع ماهیان که در سبد خانوار هستند، در یکماه آینده میگو نیز وارد سبد خانوارها می شود.
وی افزود: صید میگو از ماه آینده در استان آغاز می شود.
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