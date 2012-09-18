50 مرغداری بهینه سازی شد/کشتارگاه بندرعباس نیازمند چهار میلیارد وام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم طغرلی بعدازظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در دفتر وی برگزار شد، افزود: تعداد 39واحد به صورت خود اجرایی (پرداخت مبلغ هفت هزار و 550 میلیون ریال معادل 30 درصد هزینه های پروژه به صورت بلاعوض توسط صندوق توسعه بخش کشاورزی و 70 درصد هزینه های اجرایی توسط مالکان مرغداری انجام شده) و تعداد 11 واحد نیز با استفاده از تسهیلات بانکی با سود چهار درصد اجرا شده است.

به گفته وی، جهت اجرای طرح مذکور در یک واحد مرغداری 20 هزار قطعه ای مبلغ 790 میلیون ریال تسهیلات تعلق می گیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان یادآور شد،با اجرای این طرح در هر یک از واحدهای مرغداری حداقل 20 درصد در مصرف انرژی (برق و گازوئیل) صرفه جویی می شود.

وی اضافه کرد: در استان هرمزگان تعداد 256 واحد مرغداری با ظرفیت پنج میلیون قطعه جوجه ریزی در هر دوره وجود دارد که در سال 90 بیش از 18 هزار تن گوشت تولید و به بازار عرضه شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: عملیات ساخت کشتارگاه صنعتی بندرعباس با بیش از 90درصد پشرفت فیزیکی در مرحله نصب تجهیزات قرار دارد.

طغرلی از این کشتارگاه به عنوان اولین کشتارگاه صنعتی استان نام برد و اظهار داشت: تاسیسات سازه ای کشتارگاه احداث و آماده نصب تجهیزات نهایی است در صورت تامین تسهیلات مالی،این پروژه تاپایان پاییز امسال به بهره برداری می رسد.

طغرلی عنوان کرد: در اجرای این طرح تا کنون 13میلیارد ریال هزینه شده که برای نصب تجهیزات وافتتاح آن نیاز به چهار میلیارد وام بانکی دارد.

کشتارگاه بندرعباس واقع در روستای قلعه قاضی بعنوان اولین کشتارگاه صنعتی و مکانیزه استان هرمزگان محسوب می شود.