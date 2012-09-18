اعمال مدیریت واحد نیاز اصلی مناطق نمونه گردشگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در جلسه کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی استان با بیان اینکه برای تسریع در روند توسعه مناطق نمونه گردشگری استان اتخاذ مدیریت واحد برای کاهش زمان اجرای طرح ها در این مناطق الزامی است، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های فراوان کردستان در زمینه جاذبه های طبیعی و گردشگری باید با برنامه ریزی منسجم از بسترهای موجود برای توسعه بخش گردشگری و توریست در استان نهایت استفاده را به عمل آوریم .

وی تاسیس شرکت توسعه و عمران آبیدر سنندج با همکاری شهرداری سنندج و سازمان همیاری شهرداری های استان را نمونه موفق در اجرای طرح مدیریت واحد مناطق نمونه گردشگری استان برشمرد و بر ادامه این روند در کردستان تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از عدم مدیریت واحد در مناطق نمونه گردشگری استان ابراز نارضایی کرد و گفت: برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار در بخش گردشکری نیازمند همکاری همه دستگاه متولی و در نهایت وجود مدیریت واحد و سیستم اجرایی سازمان یافته هستیم .

وی ادامه داد: در برخی از موارد با وجود تمایل سرمایه گذار برای ورود به بحث توسعه مناطق نمونه گردشگری متاسفانه به دلیل وجود بروکراسی زائد اداری و مراحل فرسایشی صدور مجوز شاهد ناامیدی سرمایه گذاران و عدم جذب سرمایه در این مناطق هستیم که قطعا این وضعیت لطمات فراوانی را به توسعه سرانه مناطق گردشگری استان وارد می کند.

نوسودی بیان کرد: توسعه مراکز گردشگری استان باید متناسب با نیاز زیست محیطی و توریستی مناطق مختلف صورت پذیرد و از امکانات و همچنین مشارکت مردم و افراد بومی در اجرای طرح های عمرانی و گردشگری استفاده شود.

وی توجه به تقویت و توسعه زیر ساخت های گردشگری را زمینه ساز توسعه همه جانبه استان برشمرد و خواستار همکاری مدیران دستگاه های اجرایی استان به ویژه ادارات خدمات رسان برای تسریع در انجام طرح های گردشگری و کاهش زمان به بهره برداری رسیدن این طرح ها شد .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تاکید کرد: وجود اعتقادات و باورهای اصیل دینی و مذهبی موجب جذب تعداد کثیری از مردم به سمت مراکز مذهبی به ویژه امام زاده ها و قبور متبرکه شده است که فرصت گردشگری مناسبی را مهیا نموده و باید با برنامه ریزی های مناسب زمینه توسعه عمرانی مراکز مذهبی استان برای جذب بیشتر زائران فراهم شود.

وی در پایان یادآور شد: توجه به بسته های کوچک گردشگری و توسعه مراکز کوچک توریستی و زود بازده باید در اولویت برنامه های کارگروه گردشگری استان کردستان قرار گیرد .