580 طرح در کارگروه های توسعه کشاورزی ملایر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور ظهر سه شنبه در بیست و سومین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی ملایر با اشاره به اینکه تاکنون پنج هزار و474 هکتار از اراضی شهرستان ملایر برای طرح‌های توسعه کشاورزی استعدادیابی شده است، افزود: این رقم معادل 35 درصد از اراضی استان همدان است.

وی از ثبت نام 16 هزار و 307 نفر برای استفاده ار تسهیلات توسعه بخش کشاورزی در سطح استان همدان خبر داد و گفت: از این تعداد سه هزار و500 نفر مربوط به شهرستان ملایر است.

وی ابراز داشت: هزار و427 نفر نیز راست آزمایی و برای آنها مجوز صادرشده است و یک هزار و 245 نفر نیز برای استفاده از تسهیلات بخش توسعه کشاورزی به جهاد کشاورزی شهرستان معرفی شده‌اند.

خیریان پور گفت: از یک هزار و 458 هکتار زمین برای واگذاری قطعی، 307 هکتار به طور قطع واگذار شده که معادل 33 درصد استان همدان بوده است.

خیریان پور در ادامه از تصویب 50 طرح دیگر در بیست و سومین جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان ملایر خبر داد و افزود: مجموع سرمایه گذاری این طرح‌ها یک میلیارد و 868 میلیون تومان است.

وی در پایان گفت: تعداد کل طرح‌های مصوب در بیست و سه جلسه کارگروه توسعه کشاورزی 580 طرح با اشتغال زایی یک هزار و 210 نفر است.