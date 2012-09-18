هنر انقلاب اسلامی ماندگاری نظام فرهنگی اسلام را در جهان تثبیت کرد

مصطفی شریعتی درآستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس در گفتگوی با خبرنگار مهر افزود: همانطوری که انقلاب اسلامی خدمات فراوانی به هنر ایرانی - اسلامی ارائه داده است هنر نیز در 33 سال گذشته خدمات عظیمی به انقلاب اسلامی ارائه کرد.

وی همچنین اظهارداشت: شعر و هنر منهای لذت معنوی انسان را دچار پوچ گرایی و بی راهه می برد و هیچ لذتی چون لذت جسمی و وابسته کردن انسان به زمین، کار دیگری ندارد.

قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به اهمیت شعر در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: مبارزه، ایثار، شهادت، وحدت و رهایی بین اقوام مختلف از موضوعات مهمی است که در ادبیات شعر دفاع مقدس به مقوله تهییج و تحریک مردم برای مقاومت و دفاع از کشور مطرح بود.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش همگانی برای حفظ و گسترش ارزشهای دفاع مقدس بیان داشت: پاسداری از اهداف و انتشار خاطره ‌های بزرگی و شجاعت، وظیفه تمامی میراث ‌داران شهدا به ‌ویژه هنرمندان است.

شریعتی یادآورشد: دفاع مقدس به عنوان یک پدیده عمومی و اتفاق اجتماعی نگاه همه شاعران و هنرمندان مردمی را به سمت و سوی خودکشاند، ادبیات مقاومت در طول هشت سال دفاع مقدس ذهنیت غالب هنرمندان متعهد را دگرگون ساخت و در این راه شکلی عینی به رفتارهای ذهنی و زبانی شاعران بخشید.