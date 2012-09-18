لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای فروش بلیط مسابقات والیبال جوانان آسیا در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی میزبانی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا ضمن تاکید بر اهمیت تعریف ساختار مناسب برای عرضه بلیط بازی ها، افزود: در کشورهای مختلف فقط برای مسابقات مهم بلیط فروشی صورت می‌گیرد از‌اینرو باید در ارتباط با بهای بلیط و چگونگی توزیع آن تمهیدات لازم اتخاذ شود تا مردم حداکثر استقبال را به عمل آورند.

وی خواستار بهره ‌برداری رسانه ‌ای از حضور ورزشکاران آسیایی در ارومیه و حضور موثر خبرنگاران در جریان بازیها شد و اظهار داشت: رسانه‌های جمعی هر آنچه در توان و بضاعت خود دارند به کار گیرند تا از این سری مسابقات، حواشی و متن آن پوشش خبری مناسبی داشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی عنوان کرد: رسانه باید از این ظرفیت، حداکثر استفاده را کرده و با مهمانان و ورزشکاران خارجی ارتباط برقرار کنند، همچنین سازمان صدا و سیما نیز هر روز برنامه ویژه مسابقات را تهیه و از شبکه استانی و ملی برای اطلاع عموم مردم ایران و جهان پخش کند.

جلال‌زاده برخورداری خدمت‌رسانان از ظاهری آراسته و فضاسازی شهری را از جمله الزامات برشمرد و اضافه کرد: 13 کشور به بهانه برگزاری این مسابقات وارد ارومیه می‌شوند، پس مقدمات کار به بهترین شکل باید فراهم شود تا تصویر درستی در اذهان شرکت ‌کنندگان شکل بگیرد.

برپایی مسابقه عکس از رقابتهای والیبال جوانان آسیا

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در این نشست از برگزاری مسابقه عکس خبری از رقابتهای والیبال جوانان آسیا خبر داد و گفت: این سری از مسابقات در دو بخش آماتور و حرفه ‌ای برگزار می‌ شود که خبرنگاران می‌ توانند در هر دو بخش شرکت کنند.

حجت الاسلام محمد باقر کریمی افزود: خبرنگاران در این سری از مسابقات برای پوشش خبری و ثبت تصاویر ماندگار اقدام می‌کنند، بطوریکه برپایی این مسابقات به نوعی در میان آنها انگیزه ایجاد کرده تا با پشتکار، دقت و سرعت‌ عمل بیشتری وظیفه رسانه‌ ای خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه برپایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا فرصتی بی ‌بدیل برای شناساندن فرهنگ غنی این خطه است، ادامه داد: باید از این فرصت به دست آمده حداکثر استفاده را بکنیم تا نمایندگان اعزام شده از کشورهای مختلف آسیا، با خاطره ‌ای به یاد ماندنی این شهرستان و کشورمان را ترک کنند.

وی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اقوام مختلف در کنار یکدیگر را یکی از جلوه ‌های بی‌ بدیل فرهنگ غنی این استان به ویژه ارومیه عنوان کرد و اظهار داشت: ورزشکاران، مسئولان تیمها و مهمانان خارجی با حضور یافتن در این شهر، خود به این باور می‌رسند.