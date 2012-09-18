برای غلبه بر بحران یورو هنوز راهی طولانی در پیش است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تاگس سایتونگ" آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی دولتی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار سوئدی که پرسید آیا بحث ها درباره بحران یورو در آلمان در آینده بیشتر و گسترده تر می شود اظهار داشت: من نمی دانم که آیا این بحث ها بیشتر می شود.

در این نشست خبری مرکل مراحل بعدی برای نجات ارز مشترک را اعلام کرد. بر این اساس قرار است در نوامبر یک شورای ویژه اروپایی تصمیمات مالی اتحادیه اروپا تا سال 2014 را معین کند و در دسامبر باید پیشنهادهایی ارائه شود مبنی بر اینکه این تصمیمات چگونه از نظر سیاسی تداوم پیدا کند.

مرکل می داند که مقابله با بحران یورو به مسئله اصلی دوران حکومت و صدر اعظمی وی تبدیل شده و اقدامات و سخنان او در این باره همواره انتقادات سختی را حتی در بین متحدان و شرکای وی ایجاد خواهد کرد.

صدر اعظم آلمان ابراز امیدواری کرد که یونان در منطقه یورو باقی بماند.

وی همچنین غلبه بر بحران یورو را در کوتاه مدت امکانپذیر ندانسته و تاکید کرد که غلبه بر بحران سالها می تواند به طول انجامد.

