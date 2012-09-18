چاپ سالانه 35 هزار عنوان کتاب جدید در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شمشیری افزود: به همین منظور با استفاده از 17 کارگروه تخصصی در اداره کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی بهترین کتاب ها برای کتابخانه های عمومی انتخاب و تهیه می شوند.

شمشیری یادآور شد: از 35 هزار عنوان کتاب چاپی جدید در سال، هزار عنوان کتاب برای کتابخانه های عمومی کشور خریداری می شود و این کتاب ها بر اساس نیاز عموم و مراجعان به نمایش گذاشته می شود.

رشد 30 درصدی خرید کتاب

مدیرکل امور کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور از رشد ۳۰ درصدی خرید کتاب خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری ۱۳ میلیارد تومان کتاب برای تجهیز کتابخانه های عمومی کشور در نهاد خریداری شد.

ابراهیم شمشیری گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 13 میلیارد تومان کتاب برای تجهیز کتابخانه های عمومی کشور در نهاد خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 30 میلیارد تومان برای خرید کتاب هزینه شد، افزود: امسال این مبلغ 30 درصد افزایش یافته و در 6 ماهه اول سال به 13 میلیارد تومان رسد.



17 کارگروه تخصصی بر خریداری کتاب نظارت دارند



مدیرکل امور کتابخانه های کشور با بیان اینکه بیشتر کتاب ها از دو طریق خریداری می شوند، تصریح کرد: سیستم متمرکز یکی از روش های متمرکز خرید کتاب است که دارای 17 کارگروه تخصصی در بخش علوم، سیاسی، کاربردی، علوم محض، بهداشت و غیره است و مسئولیت خریداری تازه هایذ نشر را بر عهده دارند.



ابراهیم شمشیری، طرح کتاب من را یکی دیگر از روش های خریداری کتاب عنوان کرد و اظهارداشت: از طریق این سامانه کتابدار کتاب درخواستی مراجعان را که در کتابخانه موجود نیست را ثبت و در صورت امکان و هماهنگی با سیاست های نهاد خریداری و در اختیار کتابخانه و مراجعان قرار می گیرد.



شمشیری، بیشترین کتاب درخواستی مراجعان به کتابخانه ای عمومی را به ترتیب، در حوزه داستان، رمان و ادبیات، حوزه دینی همچون تفسیرالمیزان و نمونه و دیوان شهریار بیان کرد و گفت: کتاب های رمان و داستان یکی از کتاب های پر مخاطب مرجعان است.



سرانه مطالعه در کشور 76 دقیقه است



مدیرکل امور کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به سرانه مطالعه در کشور، افزود: بر اساس سنجش های صورت گرفته در چهار سال گذشته و احتساب مطالعه در بخش های قرآن، کتاب، درسی، غیر درسی، مجله، فضای مجازی و غیره سرانه مطالعه در کشور 76 دقیقه است و سرانه تنها کتاب نیز 30 تا 34 دقیقه است.



شمشیری با اشاره به دیدار مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی با مقام معظم رهبری، گفت: معظم له در این دیدار فرمودند" نباید کسی بدون مطالعه در کشور باشد و همه باید مطالع کنند.



شمشیری افزود: در همین راستا، پروژه ایستگاه مطالعه در نهاد ایجاد شده است تا کتاب در دسترس همگان قرار گرفته و بتوانند مطالعه کنند.