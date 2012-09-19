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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۲۶

ولدآبادی:

معرفی الگوی مناسب به جوانان در گرو زنده نگه داشتن یاد شهدا

معرفی الگوی مناسب به جوانان در گرو زنده نگه داشتن یاد شهدا

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس معرفی الگوی مناسب به جوانان را در گرو زنده نگه داشتن یاد شهدا دانست و بر لزوم آشنایی جوانان با زوایای پنهان هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا ولدآبادی اظهار داشت: حقایق جنگ، درایت و مدیریت سرداران دفاع مقدس و اخلاص رزمندگان و جانفشانی های شهدای ما باید به صورت تحلیلی واستدلالی در اختیار نسل جوان قرار گیرد.

وی ادامه داد: دانشجویان امروز کشور که از نسل سوم انقلاب هستند دوران جنگ را از نزدیک با گوشت وپوست خود لمس نکرده اند و اطلاعات آنان در این باره بیشتر بر اساس خوانده ها وشنیده های آنها است بنابراین باید با انجام فعالیتهای فرهنگی، زمینه شناخت و انس هرچه بیشتر نسل جوان با رشادتها و آرمانهای امام راحل و شهدای راه انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را فراهم کرد.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا برگزاری برنامه های متنوع از قبیل مراسم خاطره گویی، برپایی نمایشگاه ومعرفی کتابهای پرمخاطب، ایجاد وبلاگ و...می تواند بستر مناسبی جهت معرفی زوایای مختلف دفاع مقدس و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با حقایق و جانفشانی شهدا ایجاد کند.

ولدآبادی گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی مناسب و مغتنمی جهت پرداختن به ناگفته های جنگ است، البته برنامه ریزیها بر آن است که نه تنها در هفته دفاع مقدس بلکه همواره در طول سال و  در مناسبتهای مختلف با برپایی برنامه هایی مانند اردوهای راهیان نور اساتید و دانشجویان، اردوهای جهادی و برگزاری نشستهایی جهت زنده نگه داشتن یاد شهدا و نشر فرهنگ جبهه ها و مقاومت، الگوی مناسبی از جوانان جان بر کف دوران هشت سال دفاع مقدس، به نسل امروز معرفی شود.

کد مطلب 1699270

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