احداث پارک موزه دفاع مقدس نیازمند مساعدت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد احراری، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استاندار خراسان رضوی در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس وعده داد که تا پایان این دولت به اندازه 5 سال به پارک موزه دفاع مقدس توسط استانداری کمک مالی می شود اما به اعتقاد من تا به وسیله استانداری زمین قطعی نشود هیچ اتفاقی روی نمی دهد.

وی بیان کرد: جنوب ارتفاع کوهسنگی زمین مناسبی برای ساخت این موزه است اما به دلیل تعلل، این زمین نیز برای طرح توسعه پارک کوهسنگی بارگذاری شد.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه ما برای حفظ ارزش های دفاع مقدس هزینه نمی کنیم، تصریح کرد: باید اقدامات شایسته‌ای در زمینه ساخت موزه دفاع مقدس با توجه به جایگاه معنوی مشهد انجام داد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با بیان اینکه احداث پارک موزه دفاع مقدس در مشهد از دغدغه های بنیاد حفظ آثار نشر ارزشهای دفاع مقدس است، افزود: حماسه 8 سال دفاع مقدس با زوایای بسیار گوناگون باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد و با ترسیم جلوه هایی از آن با ایده‌هایی نو و جذاب در طرح و قالب‌های ادبی، هنری، فرهنگی برای نسل های امروز و فردا بازگو شود.