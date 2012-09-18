ارسال 15 هزار اثر به کنگره شعر رضوی/ تبلور شعر در پیشگاه امام رضا

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان با بیان اینکه طی هفت دوره برگزاری این کنگره بیش از 15 هزار اثر از سراسر کشور توسط دبیرخانه کنگره وصول شده است؛ گفت: از این تعداد 5 هزار اثر ناب وجود دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در آئین افتتاح کنگره سراسری شعر رضوی که با حضور منتخبانی از سراسر کشور برگزار شد در سخنانی با اشاره به برگزاری هفتمین دوره این کنگره ؛ اظهار داشت: برگزاری این کنگره از سال 85 در راستای سیاست های دولت، افتخار استان کرمان و جامعه شعری کشور در مسیر خادمی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) است.

وی ضرورت جهانی شدن کنگره شعر رضوی را خاطرنشان کرد و افزود: البته جهانی شدن این رویداد با همه ابعاد آن نیازمند تلاش و فراهم آوردن بسترهای لازم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، در ادامه با بیان اینکه طی هفت دوره برگزاری این کنگره بیش از 15 هزار اثر از سراسر کشور توسط دبیرخانه کنگره وصول شده است؛ گفت: از این تعداد 5 هزار اثر ناب که قابلیت انتشار و استفاده عمومی داشته باشد وجود دارد.

وی ادامه داد: در کنگره امسال نیز بیش از4 هزار اثر که 3300 مورد آن مربوط به 29 استان کشور و یک هزار از استان کرمان است به دبیرخانه ارسال شد که طی چندین مرحله داوری، هشت اثر برتر در مراسم اختتامیه معرفی و از صاحبان آن، تجلیل می شود.

سعیدی در آغاز سخن با محکومیت شدید هتک حرمت به ساحت نبی مکرم اسلام تصریح کرد: این هتاکی ها ذره ای آسیب به سیمای نورانی آن رسول اعظم نخواهد رساند زیرا نورخداوند با فوت انسان های ضعیف خاموش نمی شود.

