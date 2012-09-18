امنیت لازم برای طرح حمل یکسره کالا از عراق به خوزستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مختص آبادی پیش از ظهر سه شنبه در نشست پایانه های مرزی اظهار کرد: در حال حاضر فرصتی تاریخی برای توسعه روابط تجاری با کشورعراق برای ما ایجاد شده است.

وی با اشاره به ریشه های فرهنگی و مذهبی مشترک میان دو کشور و به ویژه استان بصره، گفت: اولویت مسئولان استان بصره همکاری و توسعه روابط تجاری با کشور ایران است.

مختص آبادی با بیان اینکه گسترش روابط خواسته استاندار بصره است، افزود: ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه مبادلات تجاری در بصره برای کشور ایران و استان خوزستان وجود دارد.

وی در خصوص اوضاع امنیتی کشور عراق گفت: در حال حاضر وضعیت امنیتی استانهای جنوب عراق به ویژه استان بصره نسبت به سایر استانهای عراق بهتر است.

سرکنسول ایران در بصره با اشاره به مزایای اجرای حمل یکسره کالا تصریح کرد: رانندگان ایرانی نباید نسبت به اوضاع امنیتی نگرانی داشته باشند.

وی با اشاره به همکاری استاندار بصره برای آغاز حمل یکسره کالا میان دو کشور، گفت: موانع موجود از جمله مشکلات مربوط به ویزا رفع می شود.

مختص آبادی مسیر تردد از شلمچه تا بصره را به عنوان معضلی در راستای توسعه روابط دو کشور اعلام کرد و گفت: این مسیر در حال حاضر در دست تعمیر است که باید در بازسازی و تعمیر آن سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: جاده مناسب برای تردد کامیونهای حامل بار و توسعه مبادلات تجاری میان دو استان بصره و خوزستان ضروری است.