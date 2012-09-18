به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه هدف از پرداخت وام ضروری حل مشکلات مالی بازنشستگان کم درآمد و متوسط جامعه است، افزود: این برنامه بخشی از اقدامات حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری است که خوشبختانه امسال نیز با مساعدت و حمایت دولت این امکان فراهم شده تا بازنشستگانی که تاکنون از وام ضروری استفاده نکرده‌اند بتوانند این وام را دریافت نمایند.

وی اظهار کرد: میزان این وام یک میلیون و 500 هزار تومان است و اقساط آن 36 ماهه است.

عطاریان در ادامه تصریح کرد: بازنشستگانی که حقوق کمتر، سنوات بازنشستگی بیشتر و یا اینکه تاکنون وام یا تسهیلات بانکی دریافت نکرده باشند دراولویت دریافت وام قرار خواهند داشت.

وی میزان اعتبارات اختصاص یافته برای پرداخت وام ضروری به بازنشستگان در سال جاری را 500 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: پرداخت این وام توسط دولت با هدف کمک به بازنشستگان کم‌درآمد و حل مشکل معیشتی آنان صورت می‌گیرد که با این اقدام در سال‌های اخیر جمعیت زیادی از بازنشستگان توانسته‌اند از وام 15 میلیون ریالی صندوق بازنشستگی کشوری برخوردار شوند.