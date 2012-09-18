177 هزار دانش آموز زنجانی در سال تحصیلی جدید به مدرسه می روند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این تعداد دانش آموز در دو هزار و 40 مدرسه تحصیل خواهند کرد که هشت هزار و 634 نفر دانش آموز پیش دبستانی، 89 هزار مقطع ابتدایی، 27 هزار و 700 نفر مقطع راهنمایی و 51 هزار نفر مقطع متوسطه و 840 نفر استثنایی هستند.

وی اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید دو هزار نفر دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان، پنج هزار و 42 نفر در مدارس شاهد، سه هزار و 883 نفر در مدارس نمونه دولتی و چهار هزار نفر در مدارس قرآنی مشغول به تحصیل می شوند.

نظری گفت: در استان زنجان ده درصد دانش آموزان در مدارس خاص تحصیل می کنند.

وی تاکید کرد: در این راستا مدارس هئیت امنایی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و شاهد مدارس خاص هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: در استان زنجان 185 مدرسه زیر ده نفر دانش آموز وجود دارد.

نظری یاد آور شد: امسال 93 درصد از مدارس استان زنجان نوبت صبح هستند و هفت درصد مابقی مدارس با افتتاح مدارس مشارکتی و خیرین تک نوبته می شوند.

وی در ادامه گفت: سال تحصلی جدید امسال سال بسیار خوب و پر برکتی از لحاظ آموزشی برای دانش آموزان خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: آموزش و پرورش استان زنجان منظم ترین دستگاه اجرایی در بین دستگاه ها است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: سال تحصیلی جدید با ویژگی های خاصی که دارد با شکوه خاص و متمایز با سالهای قبل در این استان آغاز می شود.



نظری آغاز اجرای بخش هایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با پیاده سازی نظام آموزشی-3-3-6، تقارن دهه کرامت با آغاز بهار تعلیم و تربیت و حضور شماری از خادمین حرم رضوی درمراسم جشن بازگشایی مدارس را از جمله ویژگی های متمایز آغاز سال تحصیلی جدید در این استان ذکر کرد.

وی توسعه مدارس خاص در استان را از دیگر ویژگی های مهم سال تحصیلی جدید دانست و یادآور شد: مدارس خاص این استان با حرکتی جهادی و جهشی حدود 50 درصد نسبت به سال تحصیلی گذشته افزایش یافته است.



