تصویری از دوچرخه های آینده/ زین دوچرخه حرکت را تنظیم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه ورزشی دوچرخه سواری نمونه اولیه از دوچرخه های خود را در یک نمایشگاه دوچرخه به نمایش گذاشته است که می تواند به سادگی به جلو و عقب حرکت کند بدون اینکه به تنظیمات خاصی نیاز داشته باشد.

حرکت این دوچرخه به گونه ای است که اگر یک مسیر سربالایی را طی کنید، زین دوچرخه که به طور اتوماتیک عمل می کند دوچرخه سوار را در حالت عمودی قرار می دهد.

اگر یک مسیر سرپایینی را طی می کنید زین دوچرخه شما را به جلو و به حالت قرارگیری پایین تر سوق می دهد تا سرعت و کنترلتان بیشتر شود.

دوچرخه قابل تنظیم: این طراحی به ور اتوماتیک تنظمیات دوچرخه را براساس شیب زمین تغییر می دهد و دوچرخه سوار را در حال تعادل نگاه می دارد

زین دوچرخه براساس یک اهرم کوچک توسط فرمان عمل می کند اما فرمان این دوچرخه فاقد شکل دوشاخه فرمان دوچرخه های سنتی و حتی دوچرخه های مدرن است.

ایده اولیه این دوچرخه توسط یک شرکت طراحی دوچرخه با عنوان "اولویت طراحی ها" طراحی شده است، این شرکت اعلام کرده است که تبدیل یک مفهوم جذاب به یک نمونه اولیه یک فرآیند پیچیده و دشوار است.

این شرکت افزوده است که این امر نیازمند مهندسی خلاق، حساسیت طراحی و قابلیتهای ساخت است. اولویتهای طراحی دارای تمام این ویژگیها بود که توانست این دوچرخه را با جزئیات کامل ارائه دهد.

این دوچرخه چندی پیش در نمایش یوروبایک به نمایش گذاشته شده بود.

این دوچرخه هنوز وارد بازار نشده است و ممکن است که به تحول و تکامل دوچرخه های کنونی کمک کند