آموزش حاشیه نشینان کرمان در برنامه های مبارزه با بیسوادی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس الدینی، ظهر سه شنبه در چهارمین شورای آموزش و پرورش استان کرمان طی سال جاری، اظهار داشت: در حال حاضر درصد بالایی از جمعیت حاشیه نشینان و کسانی که در بافت فرسوده شهر زندگی می کنند، از سطح سواد بالایی برخوردار نیستند.

وی افزود: به همین دلیل، ضروری است برای انجام اقدامات سوادآموزی، این مناطق مورد توجه و در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: اگر به گونه ای برنامه ریزی شود که به عنوان مثال برای آموزش بیسوادان در این مناطق تسهیلات خاصی در نظر گرفته شود، بخش خصوصی برای فعالیت در این زمینه رغبت بیشتری پیدا می کند.

شمس الدینی همچنین با تاکید بر ماندگاری آموزشهای سوادآموزان اظهار داشت: بیشتر این خانواده ها علاقه زیادی به خواندن قرآن دارند.

وی افزود: با توجه به این موضوع، اگر بتوان قرآنهای خاصی برای آنها در نظر گرفت تا بعد از آموزش خواندن و نوشتن، بتوانند از آن استفاده کنند، این مسئله در ماندگاری آموزشهای آنها بسیار مفید خواهد بود.