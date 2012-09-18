نمایشگاه آثار تصویرسازی در نهاوند برپا شد/ برگزاری نمایشگاه عکس جاودانه ها در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملایر در محل مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان برگزار شده است.

در این نمایشگاه آثار طراحی و نقاشی محیا لطیفی، هنرمند ملایری با موضوع طبیعت در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

همچنین 45 اثر طراحی و نقاشی موجود در این نمایشگاه در مجتمع فرهنگی هنری شهرستان ملایر آماده بازدید علاقه مندان است.

نمایشگاه آثار تصویرسازی در نهاوند برپاست

دومین نمایشگاه تخصصی آثار تصویرسازی احمد سوری، هنرمند نهاوندی در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) شهرستان نهاوند برپا شده است.

در این نمایشگاه 50 اثر تصویرسازی با تکنیک اکرلیک به مدت 10 روز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

علاقه مندان برای بازدید از آثار این نمایشگاه می توانند از 28 شهریور ماه به مدت 10 روز در ساعات هشت تا 12 و 14 تا 19 به محل دائمی نمایشگاه های هنرهای تجسمی نهاوند واقع در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) این شهرستان مراجعه کنند.

نمایشگاه عکس جاودانه ها به استان همدان رسید

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه های عکس تحت عنوان "جاودانه ها" در سراسر استان همدان برگزار می شود.

محمد جواد زمردیان اظهار داشت: سری نمایشگاهی" جاودانه" شامل 40 قطعه عکس از ثبت لحظه های جاودان ایثار و شهادت در دوران دفاع مقدس تا روزهای پایانی جنگ است که در قالب نمایشگاه عکس و به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در 10 نقطه از استان همدان برپا می شود.

وی اعلام کرد: این سری نمایشگاهی حاصل تلاش هنرمندان عکاسی است که با حضور در جبهه صحنه های دفاع مقدس رزمندگان ایرانی در مقابل نیروهای دشمن را به تصویر کشیده و ماندگار نموده اند.

زمردیان عنوان کرد: این تصاویر حاصل تلاش مشترک معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس بوده است که به طور همزمان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سراسر کشور توزیع می شود.

نمایشگاه آثار خوشنویسی در مجتمع بوعلی همدان دایر است

نمایشگاه آثار خوشنویسی داوود خضری حسینی در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان دایر شده است.

این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ و هنر در استان و تشویق هنرمندان به خلق آثار هنری به مدت شش روز برپاست و در ساعات 9 تا 12 و 16 تا 19 آماده بازدید علاقه مندان است.

105 مقاله به دبیرخانه همایش هجرت امام رضا(ع) و هجرت های تابعه رسید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اعلام کرد: با پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش هجرت امام رضا(ع) و هجرت های تابعه با رویکرد تمدنی، 105 مقاله به دبیرخانه این جشنواره رسید.

خسرو بیات افزود: هیئت داوران متشکل از حسین علی ترکانی، سید حمید محسنی و عبدالله عطایی پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، هشت مقاله را به عنوان ماقلات برگزیده انتخاب کردند.

بیات ادامه داد: صاحبان مقالات برگزیده روز دوشنبه، سوم مهر ماه در اختتامیه همایش معرفی می شوند.

وی یادآور شد: همایش هجرت امام رضا(ع) و هجرت های تابعه با رویکرد تمدنی روز سوم مهر ماه در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری نمایشگاه های عکس رضوی، کتاب رضوی و مقالات برگزیده سال گذشته در مجتمع آوینی خبر داد و گفت: این برنامه ها در حاشیه همایش هجرت امام رضا(ع) برگزار می شود.

برگزاری همایش تجلیل از امامزادگان در همدان

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: یکم مهرماه همایش استانی تجلیل از امامزادگان به میزبانی امامزاده شاهزاده حسین(ع) برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد احمدوند ضمن گرامیداشت روز ملی تجلیل از امامزادگان در پنجم ذی‌القعده مصادف با یکم مهر، اظهار داشت: همایش استانی تجلیل از امامزادگان همدان در این روز به میزبانی امامزاده شاهزاده حسین(ع) برگزار خواهد شد.

وی اجرای طرح مودت، تجلیل از خادمان افتخاری و امنای بقاع متبرکه را از جمله برنامه‌های اجرایی در روز تکریم امامزادگان در سطح استان همدان عنوان کرد.