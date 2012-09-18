یه گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حسین اژدری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به انعقاد تفاهمنامه با آموزش و پرورش برای برگزاری مسابقات قرآنی اشاره کرد و اظهار داشت: براساس این تفاهمنامه، مقرر شد که اجرای این مسابقات به عهده آموزش و پرورش باشد.

وی تأمین داوران این مسابقات را بر عهده اوقاف دانست و ادامه داد: این تفاهمنامه برای برگزاری مشترک مسابقات قرآنی در سطح استان اصفهان منعقد شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه می‌خواهیم نهضت قرآنی در استان راه بیندازیم، بیان داشت: تا نیمه آبان ماه امسال تمام شهرستان‌های استان، مسابقات قرآنی برگزار می‌کنند و انتظار داریم بیش از 300 هزار نفر در این مسابقات شرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه حضور این تعداد از افراد در مسابقات قرآنی دور از دسترس نیست، اضافه کرد: این مسابقات در رشته‌های مختلف و با همکاری تمام نهادهای قرآنی و مردم محلات در سراسر استان اصفهان برگزار می‌شود و در هر شهرستان، سه نفر از برگزیدگان هر رشته به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند.

اژدری با بیان اینکه در سال جاری برای برگزاری این مسابقات تمهیدات مالی اندیشیده شده، تصریح کرد: در سال‌های گذشته مشکلاتی برای برگزاری این مسابقات در استان وجود داشته اما در سال جاری مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی به عدم اختصاص یک ریال از بودجه مساجد در سال جاری اشاره کرد و افزود: اوقاف ظرفیت‌های انسانی و خصوصیات منحصر به فردی در میان سایر ارگان‌ها دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با تاکید بر اینکه در ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر، بودجه از بالادست اختصاص پیدا می‌کند، اما در اوقاف این بودجه از پایین دست و امامزاده‌ها تامین می‌شود، گفت: همچنین ظرفیت انسانی سازمان اوقاف کم‌نظیر است.