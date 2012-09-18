اعزام 733 نفر در قالب چهار کاروان حج تمتع از استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سلمان بحرانی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: امسال 733 نفر از استان بوشهر به سفر حج اعزام می‌شوند که در این میان 431 نفر مرد هستند و 302 نفر از افراد را نیز خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت کشور، یک نفر به سفر حج اعزام می‌شود، اضافه کرد: سهمیه کشور نیز بر همین اساس تعیین شده است و 75 هزار نفر از ایران به حج اعزام خواهند شد که بر اساس همین امار، سهمیه استان بوشهر مشخص شده است.

بحرانی ادامه داد: حجاج استان بوشهر در قالب چهار کاروان اعزام می‌شوند که یک کاروان مختص شهرستان دشتستان است و یک کاروان نیز به شهرستان‌های شمالی استان بوشهر یعنی گناوه و دیلم اختصاص دارد و دو کاروان دیگر نیز مربوط به مرکز استان و شهرستان‌های جنوبی است.

مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر به هزینه پنج میلیون تومانی برای اعزام هر یک از حجاج به حج تمتع اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: همه کاروان‌های اعزامی با 147 نفر اعزام می‌شوند و تنها یکی از کاروان‌های ما در مرکز شهرستان با 197 نفر اعزام خواهد شد.

مشکل مواد مخدر برای حجاج بوشهر نداشته‌ایم



وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با مصرف و یا حمل مواد مخدر توسط حجاج استان بوشهر نیز گفت: متاسفانه اتفاقاتی برای برخی از حجاج استان‌های دیگر افتاده که زیبنده کشور مانیست ولی تاکنون مشکلی برای حجاج حج تمتع استان بوشهر در این زمینه نداشته‌ایم و استان بوشهر یکی از پاک‌ترین استان‌های کشور در این زمینه است.

وی از ایجاد شرایط مطلوب برای حجاج در سفر حج خبر داد و اضافه کرد: محل استقرار حجاج در عربستان یا هتل‌ها است و یا اینکه شرایطی به صورت نظام هتلی است که در آن امکانات یک هتل مستقر شده است.

بحرانی به کارهای جنبی از جمله مسائل آموزشی برای حجاج اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: برگزاری دوره‌های اموزشی در ارتباط با نحوه رفتار حجاج در سفر حج، قوانین عربستان و مسائل امنیتی و بهداشتی و حکومتی ان کشور و مناسک حج از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد.

وی به افراد همراه با کاروان‌های حجاج اشاره کرد و افزود: به همراه هر کاروان دو روحانی، یک مدیر کاروان و یک پزشک اعزام می‌شود که در صورتی که تعداد خانم‌های ان کاروان از تعداد آقایان بیشتر باشد به جای یکی از روحانیون یک مبلغه خانم اعزام خواهد شد.

اعزام جوان 18 ساله و پیرمرد 85 ساله به حج



وی به موضوع اولویت سنی اشاره کرد و بیان داشت: در سال‌های گذشته، افراد مسن که در اولویت نبودند نیز به خاطر شرایط سنی خود به حج اعزام می‌شدند ولی در حال حاضر این موضوع وجود ندارد و شرایط سنی نداریم.

بحرانی گفت: در کاروان حجاج استان بوشهر جوانترین فرد اعزامی دارای 18 سال سن است و مسن‌ترین فرد نیز یک پیرمرد اهل سنت است که 85 سال سن دارد.

مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر به اعزام کاروان‌های استان بوشهر در تاریخ دهم و یازدهم مهرماه اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته همه پروازهای حجاج با پروازهای جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.

وی به برنامه حضور حجاج در سفر حج اشاره داشت و اضافه کرد: حداقل زمانی که برای این سفر در نظر گرفته می‌شود 35 روز است که حجاج برای برنامه‌های مهمانی های خود باید در چهلمین روز برنامه‌ریزی کنند تا مشکلی برای انها و برنامه‌های مهمانی انها پیش نیاید.

سهمیه 50 نفری حج برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران



مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر به سهمیه های ویژه حج برای افراد و گروه‌های خاص اشاره کرد و ادامه داد: سهمیه انچنانی در استان نداریم و کمتر از 40 نفر به خانواده شهدا و جانبازان اختصاص یافته است و بین سه تا 10 نفر نیز سهمیه ایثارگران است.

بحرانیاضافه کرد: اختصاص سهمیه‌ها در اختیار مدیریت کشوری حج و زیارت است که آنها بر اساس سهمیه‌ای که در اختیار دارند، این سهمیه را بین استان‌ها تقسیم می‌کنند و ما نیز بر اساس سهمیه تقسیم‌شدده عمل می‌کنیم و سهمیه مشخص شده هر ارگان یاز سازمان را به آن ابلاغ می‌کنیم.

وی در ادامه به هماهنگی‌های صورت گرفته برای حضور حجاج در عربستان اشاره کرد و افزود: هماهنگی‌های لازم برای اسکان و تغذیه حجاج صورت گرفته است و در طول سفر حج نیز همواره این برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌ها ادامه خواهد داشت.

مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته تلاش کرده ایم تا با کمترین هزینه‌ها بهترین امکانات را برای اسکان و تغذیه حجاج فراهم سازیم.