به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت‌نام در ششمین جشنواره بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال تا پایان وقت اداری 31 شهریورماه سال جاری تمدید شد.

این دوره از جشنواره همچون ادوار گذشته به ایجاد رقابتی پویا و سازنده میان فعالان عرصه رسانه‌های دیجیتال خواهد پرداخت و شش بخش اصلی و چهار بخش فرعی دارد و به نوعی به عنوان معتبرترین جایگاه ارزیابی رسانه‌های دیجیتال کشور قصد دارد با توجه به پشتوانه پنج ساله خود، به ایجاد بستر رقابت میان تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتال بپردازد.

جریان سازی و بسترسازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق بر فرهنگ بومی، ملی و اسلامی در حوزه رسانه‌های دیجیتال و ایجاد جایگاهی سالانه برای ارزیابی این حوزه از رسانه، از جمله اهداف ششمین جشنواره بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال است.

ششمین جشنواره بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال از 13 تا 22 مهرماه سال جاری در مصلی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.