  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

شیخ بهایی:

جشن شکوفه ها در کرمان برگزار می شود/ آغاز اولین سال اجرای نظام جدید آموزشی

جشن شکوفه ها در کرمان برگزار می شود/ آغاز اولین سال اجرای نظام جدید آموزشی

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: سال تحصیلی جدید، سال ویژه ای برای دانش آموزان بوده چرا که نظام 3-3-6 برای اولین بار در مدارس اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ بهایی ظهر سه شنبه در چهارمین شورای آموزش و پرورش استان کرمان طی سال جاری، بیان داشت: کلیه اقدامات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر استان کرمان انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی برای تهیه نوشت افزار و کتابهای درسی در کرمان وجود ندارد.

شیخ بهایی اظهار داشت: طبق سفارش اکید وزیر محترم آموزش و پرورش، کلیه مدیران و معلمان موظف شده اند تا برای تهیه نوشت افزار خانواده ها را تحت فشار قرار ندهند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در مقطع ابتدایی ما دو کتاب داریم که اصلا نیاز به دفترچه مجزا ندارد و دانش آموزان می توانند از خود کتاب به این منظور استفاده کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین اظهار داشت: با توجه به فشارهای اقتصادی موجود، دولت به طور ویژه وارد عمل شد و ارز مورد نیاز برای تهیه کاغذ برای چاپ کتابهای جدید درسی را تامین کرد.

وی همچنین از برگزاری جشن شکوفه ها ویژه دانش آموزان اول ابتدایی در کرمان خبر داد و اظهار داشت: این جشن چهارشنبه 29 شهریورماه جاری در مدارس قرآنی میثم در شهر کرمان برگزار می شود.

شیخ بهایی افزود: جشن روز اول مهر نیز در دبستان دخترانه معلم برگزار و همزمان با آن، زنگ مهر و ایثار و مقاومت نواخته می شود.

کد مطلب 1699294

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها