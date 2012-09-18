جشن شکوفه ها در کرمان برگزار می شود/ آغاز اولین سال اجرای نظام جدید آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ بهایی ظهر سه شنبه در چهارمین شورای آموزش و پرورش استان کرمان طی سال جاری، بیان داشت: کلیه اقدامات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر استان کرمان انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی برای تهیه نوشت افزار و کتابهای درسی در کرمان وجود ندارد.

شیخ بهایی اظهار داشت: طبق سفارش اکید وزیر محترم آموزش و پرورش، کلیه مدیران و معلمان موظف شده اند تا برای تهیه نوشت افزار خانواده ها را تحت فشار قرار ندهند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در مقطع ابتدایی ما دو کتاب داریم که اصلا نیاز به دفترچه مجزا ندارد و دانش آموزان می توانند از خود کتاب به این منظور استفاده کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین اظهار داشت: با توجه به فشارهای اقتصادی موجود، دولت به طور ویژه وارد عمل شد و ارز مورد نیاز برای تهیه کاغذ برای چاپ کتابهای جدید درسی را تامین کرد.

وی همچنین از برگزاری جشن شکوفه ها ویژه دانش آموزان اول ابتدایی در کرمان خبر داد و اظهار داشت: این جشن چهارشنبه 29 شهریورماه جاری در مدارس قرآنی میثم در شهر کرمان برگزار می شود.

شیخ بهایی افزود: جشن روز اول مهر نیز در دبستان دخترانه معلم برگزار و همزمان با آن، زنگ مهر و ایثار و مقاومت نواخته می شود.