  1. سیاست
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

امضای 164 نماینده مجلس پای نامه تقدیر از مرتضوی/ دلیل حمایت از نگاه یک نماینده

امضای 164 نماینده مجلس پای نامه تقدیر از مرتضوی/ دلیل حمایت از نگاه یک نماینده

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از تهیه طوماری با 164 امضا در حمایت از سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: 164 نماینده مجلس شورای اسلامی از طیف های مختلف سیاسی طوماری برای حمایت از مرتضوی به عنوان فردی شایسته، شجاع که از سالیان گذشته مدافع ولایت بوده و هست به امضا رسانده اند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد این امضاها در حال افزایش است، اظهار داشت: از ابتدای مجلس نهم انتقادی از آقای مرتضوی وجود نداشته است.

وی ادامه داد: خدماتی که مرتضوی در دوران اصلاحات در دستگاه قضایی به نظام، ارزش ها و ولایت کرده است موجب حمایت گسترده نمایندگان از ایشان شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پی تلاشهای رئیس دفتر و مدیر کل امور مجلس سازمان تامین اجتماعی 164 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان که ابقای مرتضوی به ریاست این سازمان را در پی داشت، نامه ای تشکر آمیز امضا کردند.

کد مطلب 1699297

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