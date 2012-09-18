امضای 164 نماینده مجلس پای نامه تقدیر از مرتضوی/ دلیل حمایت از نگاه یک نماینده

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: 164 نماینده مجلس شورای اسلامی از طیف های مختلف سیاسی طوماری برای حمایت از مرتضوی به عنوان فردی شایسته، شجاع که از سالیان گذشته مدافع ولایت بوده و هست به امضا رسانده اند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد این امضاها در حال افزایش است، اظهار داشت: از ابتدای مجلس نهم انتقادی از آقای مرتضوی وجود نداشته است.

وی ادامه داد: خدماتی که مرتضوی در دوران اصلاحات در دستگاه قضایی به نظام، ارزش ها و ولایت کرده است موجب حمایت گسترده نمایندگان از ایشان شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پی تلاشهای رئیس دفتر و مدیر کل امور مجلس سازمان تامین اجتماعی 164 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان که ابقای مرتضوی به ریاست این سازمان را در پی داشت، نامه ای تشکر آمیز امضا کردند.