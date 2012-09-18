هنوز آلودگیهای ناشی از تالاب گاوخونی بحرانی نشده است

کیومرث کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه آلودگیهای زیست محیطی در سطح استان به صورت شبانهروزی رصد میشود، اظهار داشت: در حال حاضر آخرین اطلاعات حاصل از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در استان، سالم بودن هوا را در اصفهان نشان میدهد.
وی تالاب گاخونی را یک تالاب بینالمللی و جهانی دانست و اضافه کرد: حفظ و احیای تالاب گاوخونی برای تمام ایران مهم و ضروری است و حیف است که این تالاب جهانی زنده نشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: خشکسالی تالابها سبب افزایش گرد و غبارها میشود اما آلودگیهای ناشی از خشکسالی تالاب گاوخونی هنوز به مرحله بحران نرسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر آلایندههای چندانی ناشی از ذرات معلق به دلیل خشکسالی این تالاب در استان مشاهده نمیشود، افزود: سالهاست که هیچ آبی وارد این تالاب نشده و حفاظت محیط زیست درصدد است که با یک برنامهریزی هدفمند این تالاب را زنده کند.
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