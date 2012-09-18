به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز آموزش‌های تخصصی حوزوی علامه مجلسی (ره) در اصفهان اظهار داشت: تمام افراد می‌توانند علوم را به صورت جزئی آموزش ببینند، اما یک فرد توان آن را ندارد که در تمام زمینه‌های تخصصی پاسخگو نباشد.

وی افزود: لازم است که در هر رشته حوزوی یک متخصص داشته باشیم همان شیوه‌ای که امام صادق(ع) در پیش گرفتند و این در حالی است که در آن زمان تا این اندازه گسترش علم و شبهه‌های مختلف را شاهد نبودیم.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه رشته شیعه‌شناسی که قرار است در مرکز آموزش های تخصصی علامه مجلسی تدریس شود، ظرفیت زیادی برای تحقیق دارد، ادامه داد: فردی که می‌خواهد وارد آموزش دوره‌های تخصصی حوزه شود لازم است در ابتدا دروس پایه خود را به اتمام رسانده باشد تا بعدها دچار شکل نشود.

وی تاکید کرد: ما در حوزه به دنبال مدرک گرفتن نیستم بلکه به دنبال فهمیدن عمق مطالب هستیم و اینگونه یک طلبه زمانی که در رشته خود متخصص شود در واقع به شکل یک مبلغ دینی در می‌آید.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد ادامه داد: هر کدام از این حوزه‌ها مرکزی برای رشد و نشر دین اسلام و راه اهل‌بیت است و منشا تمام آنها همان‌طور که امام رضا(ع) فرمود در شهر قم و حوزه علمیه آن قرار دارد و هنوز راه زیادی درپیش داریم و می‌توانیم از برکات وجود حضرت امام رضا(ع) و معصومه (س) بیشترین بهره را در کشور ببریم.