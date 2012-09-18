پاسخ کیهان به خاتمی/ گفتگو با کارگردان مستند 2016 آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر،در "خاصه خوانی مهر" مهمترین اخبار روزنامه ها در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی باز نشر می شود که مهمترین این اخبار،تحلیل ها و گفتگو ها را با هم مرور می کنیم.

جام جم: این روزنامه مصاحبه ای دینش دسوزا کارگردان مستند جنجالی « 2016 ،آمریکای اوباما» با مجله نیوزویک را منتشر کرده است که در این گفتگو این کارگردان به اظهار نظر درباره اوباما، شکست او و انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری آمریکا پرداخته است.



وی در پاسخ به این سوال که اگر اوباما در انتخابات پیروز شود، آمریکا در سال 2016 چه وضعی خواهد داشت گفت: نگرانی من به‌عنوان یک مهاجر این است که شاید در سال 2016 شاهد پایان عصر آمریکا باشیم. افول آمریکا شاید ناگزیر باشد، ولی ما هرگز رئیس‌جمهوری نداشتیم که قهرمان افول آمریکا باشد.

*این کارگردان درباره اینکه به نظر شما این فیلم می‌تواند نظر رای‌دهندگان را تغییر دهد؟پاسخ داد: نمی‌دانم این فیلم چنین تاثیری خواهد داشت یا نه. ولی قطعا هدف از ساختش این بود که در زمینه بحث درباره آینده آمریکا نقش مثبتی داشته باشد. از این جهت دوست دارم این فیلم بزرگ‌تر از شخص خود اوباما باشد.

همچنین روزنامه جام جم در صفحه اجتماعی خود در گزارشی با عنوان"یک نفر را باسواد کنید، 450هزار تومان دستمزد بگیرید" آورده است: رفت و آمد چهار میلیون بی‌سواد در جمع 72 میلیون باسواد، واقعیت جامعه ایران است که اگر قرار باشد بار سر و سامان دادن آن فقط بر عهده نهضت سوادآموزی باشد ریشه‌کنی بی‌سوادی سالیانی دراز طول می‌کشد.

*سیدعباس سیفی، رئیس اداره آموزش‌های داوطلبانه و واگذاری‌های اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با جام‌جم به جزئیات طرح برون‌سپاری که طبق آن باسواد کردن هر آموزش گیرنده، 450 هزار تومان به آموزش‌دهنده دستمزد می‌دهند، اشاره کرد و گفت:اتمام این مراحل به معنی آغاز آموزش سواد است که حدود 400 ساعت طول می‌کشد و اگر آموزش‌گیرنده در امتحانی که مدیر مدرسه از او می‌گیرد، موفق شود، دستمزد 450 هزار تومانی آموزش‌دهنده به دستش می‌رسد؛ البته پس از این‌که سهم 10 درصدی مدیر مدرسه بابت حق جذب، نظارت و امتحان‌گیری از آن کسر شد. روش دوم نیز شبیه روش اول است با این تفاوت که این بار به جای مدیر مدرسه، آموزش‌دهنده‌ها را بسیج سازندگی، مکتب القرآن و مدارس غیردولتی تامین می‌کند و دستمزد 450 هزار تومانی نیز در سه مرحله یعنی 20 درصد در شروع، 20 درصد در میانه کار و 60 درصد پس از پایان سوادآموزی به آموزش‌دهنده پرداخت می‌شود.

خراسان:

روزنامه خراسان در قالب گزارشی به جولان لوازم التحریرهای با نقش شخصیت های کارتونی خارجی پرداخته و بااشاره به بازگشایی مدارس در اول مهر ماه آورده است: در بازار لوازم التحریر هر خبری از دفترچه های ساده ای که زمانی مشق هایمان را در آنها می نوشتیم نیست و دفترچه های مدرسه همگی به تسخیر شخصیت های پویانمایی های خارجی درآمده اند. بسیاری از مشتریان و حتی فروشندگان از بالارفتن قیمت ها نسبت به سال گذشته گلایه مندند. بخشی از بازار تهران به فروش انواع کیف مدرسه و کوله پشتی اختصاص دارد.اینجا هم شخصیت های کارتونی حرف اول را می زنند.

روزنامه خراسان در صفحه بین الملل خود به بازخوانی مواضع میت رامنی نامزد جمهوری خواه آمریکا پرداخته و آورده است: اندیشکده های آمریکایی رامنی را نامزدی معرفی می کنند که نظراتش درباره سیاست خارجی اعتباری ندارد. کمپین انتخاباتی میت رامنی، «جمهوری خلق چین» را به صراحت کشوری خوانده است که «جاه طلبی هایش رو به افزایش است. رامنی و تیم انتخاباتی اش همچنان روسیه را تهدیدی برای ایالات متحده آمریکا قلمداد می کنند. هر چند کمپین رامنی بر موضع تند او درباره روسیه را به عنوان «دشمن اصلی ژئوپلتیک آمریکا» اصرار نمی کنند، اما باز هم این کشور را «تهدید» می دانند.

قدس:

روزنامه قدس در صفه آخر خود به خروج منافقین از پادگان اشرف اشاره کرد و در تحلیلی با عنوان اولین کشفیات از قلعه اشرف آورده: آخرین ساکنان اردوگاه ارف این مکارن را ترک کردند تا این اردوگاه چند هکتاری در اختیار دولت عراق قرار بگیرد. پس از تصرف پادگان اشرف توسط پلیس عراق،ابعاد پنهانی از این پادگان در حال آشکار شدن است.

کیهان:

سعدالله زارعی: ماجرای اهانت به پیامبراعظم-صلی الله علیه و آله و سلم- و واکنش شدید مسلمانان طی یک هفته گذشته هر خبر دیگر را به حاشیه برده و بنظر می آید که طی هفته های آینده هم بعنوان «مهمترین خبر» با پیامدهای وسیع و درازمدت مطرح گردد از این رو این ماجرا به یک مباحثه خیلی جدی تبدیل شده و تأملات ویژه ای به وجود آورده که شامل پرسش از تفکر غرب در حوزه دین و پیامبران، آینده مناسبات غرب و جهان اسلام، اصلاح منشور سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر این سازمان، جداسازی ادبیات بحث پیرامون مقدسات دینی از ادبیات بحث پیرامون مسایل غیردینی می شود. یک نکته مهم دیگر این است که هجمه به مقدسات و بخصوص آن دسته از مقدساتی که درباره مقدس بودن آنان نه تنها پیروان دین خاص بلکه بطور کلی در میان پیروان همه ادیان، اجماع وجود دارد، می تواند دین خاصی که علیه مقدسات آن هتاکی صورت گرفته است را در کانون توجهات جهانی قرار دهد. مراکز اسلامی در آمریکا روی یک آموزه تأکید محوری داشتند؛ «جهان اسلام دچار فروپاشی درونی شده و امکان تجدید حیات را از اسلام گرفته است» از جمله «همیلتون.ا.رگیب» در صفحه 43 کتاب خود (محمدیزم) و «آلفرد گویلرم» در صفحه 59 و 60 کتاب خود (اسلام) بر فروپاشی اسلام تأکید کرده و آن را ناشی از ساختگی بودن اسلام معرفی کرده است.

همچنین کیهان در خبر ویژه خود به موضع گیری خاتمی مبنی بر اینکه اصلاح طلبان دنبال انتخابات نیستند بلکه می خواهند فضا باز شود تا جریان اصلاحات را نقد کنند!اشاره کرد و در پاسخ به این اظهارات آورده است:اظهارات خاتمی طبق معمول حاوی تناقضات متنوعی است. نخست اینکه ادعای «ما برای انقلاب هزینه داده ایم و نمی خواهیم انقلاب از بین برود» با کارنامه عملکرد طیف متبوع وی چه در دوره 8 ساله موسوم به اصلاحات، چه در فتنه و اغتشاش سال 88 و چه در قبال انتخابات مجلس نهم (اسفند 90) مطلقا همخوانی ندارد.

مگر کسی جلوی خاتمی را برای نقد خیانت های صورت پذیرفته به نام اصلاحات گرفته است؟!

روزنامه تهران امروز:

این روزنامه در یاداشتی با اشاره به مشکلات ارز این سوال را مطرح کرده که آیا دولت می‌تواند نقدینگی را کنترل کند ؟ با توجه به این حجم اوراق مشارکت فروخته شده در یک‌سال گذشته با نرخ بهره 20درصد و پیش فروش سکه و عرضه سهام جدید در بورس به نظر نمی‌رسد که نقدینگی کاهش یافته باشد . پس مشکل کجاست؟ با انبساط مالی که در بودجه طی چند سال گذشته دیده شده است، هر میزان نقدینگی که توسط دولت جمع‌آوری می شود بلافاصله وارد چرخه پولی می شود و این بزرگ‌ترین مشکل بودجه در سال های گذشته بوده است.

چنانچه بانک مرکزی در این مدت توانایی کاهش قیمت دلار را داشته و این وضعیت گرانی را برای اقشار ضعیف به‌وجود آورده این گناه نابخشودنی بدون شک بر گردن آنها سنگینی می‌کند و باید پاسخگو باشند.

محمد رضا سرشار فعال فرهنگی در گفتگو با تهران امروز به اهمیت نشر و کتاب خوانی پرداخته است، مهمترین مطالب سرشار در این گفتگو به شرح زیر است: کتاب سه جلدی با عنوان «درباره ادبیات داستانی» یک عنوان کلی «درباره ادبیات داستانی» دارد، ولی هر مجلد آن عنوان ویژه خود را نیز دارد. پیش‌بینی شده است که این مجموعه حدود 24 مجلد داشته باشد، من قرار را با کانون اندیشه جوان به عنوان ناشر بر روی 20 مجلد گذاشتم اما قراداد 10 مجلد آن را امضا کرده ام. پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان» در واقع یک کتاب شبه تاریخ ادبیات از گذشته‌های دور تا امروز همراه با تحلیل است. در واقع کل مباحث این کتاب ، در ارتباط نقد نظری است. در این کتاب تمام رویکردهای نقدی را که از ابتدای تاریخ ادبیات تا به امروز مطرح بوده و همچنان نیز مطرح است، مورد بررسی قرار داده‌ام. سایت‌های ادبی و غیره باید به‌عنوان چشم‌های بینای مردم عمل و کتا‌ب‌های خوب و بد را معرفی کنند تا باعث رونق کتاب‌های خوب و رکورد بازار کتاب‌های ضعیف شوند.

روزنامه جوان:

این روزنامه همچنین در تحلیلی به سیاست های آمریکا علیه ایران پرداخت و آورده است: در گزارش استراتژیست های آمریکا از حمله یکجانبه اسرائیل به ایران سخن به میان آمده و گفته شده که ما تخمین می زنیم حمله اسرائیل فقط می تواند دوسال فعالیت های هسته ای تهران را به تاخیر بیندازد. این در حالی است که ماجراجویی علیه ایران، اسرائیل را قربانی می کند.

جوان به نقل از کارشناسان و استراتژیست های آمریکایی آورده، در حالی که برخی مدعی هستند ایران احتمالا به خاطر اجتناب از یک کشمکش گسترده تر از قوای قوای نظامی خود استفاده نخواهد کرد ما معتقدیم ایران دست دست به انتقام گیری خواهد زد که باعث قربانی شدن آمریکایی ها خواهد شد و به تاسیسات آمریکایی در منطقه خسارت وارد خواهد کرد.

روزنامه جوان همچنین در ویژه نامه پایداری خود(ضمیمه هفتگی دفاع مقدس) با بیسیم چی سردار شهید محمد علی گنجی زاده گفتگو کرده است. وی در این مصاحبه گفته است،شهید گنجی زاده از حیث فرماندهی،فردی شجاع و بی باک بود و شجاعتش در آخرین لحظات زندگی اش نیز نمایان است. شهید گنجی زاده جدیتی در رفتارشان داشتند که باعث شد نوجوانی چون من همیشه سعی کند حرمتی بین خود و او قائل شود.

شرق:

نسل ما حاضر نشد با فرهنگ کاسبی کند، این مطلب را مرضیه برومند، مریم سعادت و آزاده پورمختار در گفتگو با روزنامه شرق بیان کرده اند. علاوه بر این گفتگو لیلی برومند و ابراهیم فروزش کارگزدان کودک طی یادداشت های جداگانه ای نظرات خود را درباره کودکان و برنامه های کودک و آموزش به آنان ارائه کرده اند. همچنین احترام برومند در این روزنامه یادداشتی با عنوان "به سلیقه کودکان امروز توجه کنیم" نوشته است.



