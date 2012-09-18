به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبرضا ارزانی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز آموزشهای تخصصی حوزوی علامه مجلسی (ره) به بیان دغدغههای این مرکز در زمینه آموزشهای طلاب پرداخت، اظهار کرد: بسیاری از درسهایی که طلاب در این مرکز آموزش میبینند، رسمیت ندارد به این معنا که با وجود کاربردی بودن این آموزشها و نیاز جامعه پس از پایان دوره طولانی آموزش گرچه به طلاب گواهی پایان دوره اهداء میشود اما این گواهی برای دانشگاه و حوزه معادل سنجی نشده است.
وی افزود: تلاش ما این است که این مشکل را برطرف کنیم تا فرد بتواند از توانایی و استعداد خود در این زمینه در داخل و خارج کشور استفاده کند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه اصفهان ظرفیت تخصصی کردن حوزههای مختلف را داراست، گفت: الگوی ما در این زمینه امام جعفر صادق( ع) است که از بارزترین فعالیتهای دوران ایشان تخصصی کردن علوم است به گونهای که هر کدام در رشته خاصی تخصص داشتند.
وی اضافه کرد: شاگردان امام صادق (ع) در این زمینه سطحبندی شده بودند و حضرت به برخی اجاره اظهار نظر در تمام زمینهها و زمانها را میداد و برخی را در برخی زمینهها محدود کرده بود و اینگونه حوزه امام صادق (ع) به قدری رشد کرد که الگوی مکتب شیعه قرار گرفت.
دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برترین رتبه آموزش زبان طلاب را دارد
ارزانی تاکید کرد: با وجود اینکه تعداد طلبههای اصفهان یک هشتم استان قم است، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان در رشته آموزش زبان برترین رتبه را در سطح کشور دارد و آموزشهای متنوع زبان را برای طلاب برگزار میکند.
وی ادامه داد: کشور چین یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت دارد و از هر پنج نفر بر روی کره زمین یکی چینی است، اظهار داشت: در بیشتر کشورهای جهان یک شهر متعلق به چینیهای مهاجر وجود دارد، بنابراین لزوم تربیت مبلغان مسلط به زبان چینی به طور کامل واضح است.
ارزانی تصریح کرد: این در حالی است که آموزش زبان چینی برای تربیت مبلغان دینی تنها در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تدریس میشود و حوزه علمیه قم نیز هنوز به این امر اقدام نکره است.
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