پیوند جوانان با ارزشهای دوران دفاع مقدس پاسخ به یک نیاز فطری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول جلایی ظهر سه شنبه در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس طی نشستی با خبرنگاران افزود: هر اندازه از سالهای دفاع مقدس فاصله می گیریم احساس تعلق خاطر بیشتری به آن دوران پر افتخار در انسان به وجود می آید.

وی اظهارداشت: این دلدادگی و دل بستگی به جهت یک عادت در انسانها شکل نگرفته بلکه بر اساس وابستگی و پیوندیست که بواسطه اعتقاد و ارتباط بین آحاد مردم و ارزشهای دفاع مقدس بدست آمده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: ملموس ترین و واقعی ترین این ارزشها واژه های همچون شهید، شهادت، ایثارگری، بسیجی و کلماتی از این جنس است.

وی افزود: به یقین نسل امروز از حیث زمانی با کسانی که حماسه بزرگ دفاع مقدس را در کشور رقم زدند، متفاوت بود اما مگر هر تفاوتی به الزام دارای تناقض است مگر هر فاصله ای باعث جدای خواهد شد.

جلایی اظهارداشت: نزدیکی اعتقاد، تفکر و پیوند معنوی، نسلهای مختلف را می تواند در محور ارزشهای انقلابی و ایمانی به هم نزدیک کند تا جائیکه علی رغم تفاوت شکلها و ظواهر، انسانهای مشابه از جهت رفتار و عملکرد در ادوار مختاف تاریخ می بینید به ویژه اگر این ارزشها منطبق بر فطرت و پیامهای آسمانی و الهی باشد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان در پاسخ به این سئوال که چگونه می توان با فرهنگ شهیدان و حفظ این ارتباط معنوی، حلقه های اتصال این پیوند را تقویت و در برابر تحریمها و تهدیدات دشمنان مقاومت کرد، گفت: حرکت در بزرگراه شهدا، با اعتقاد و به تفکر و عمل شهیدان این مهم میسر است.

وی افزود: شهدا تفکر ولایی، انقلابی و عاشورایی داشتند و در عرصه عمل مطیع رهبر، حافظ انقلاب و عاشق امام حسین (ع) بودند.

جلایی ادامه داد: بنابراین با فرهنگ شهیدان می توان به سر منزل مقصود رسید و دشمنان تاب مقاومت در برابر مجاهدان فی سبیل الله را ندارند.