تأثیر سطح پایین میدانهای الکترومغناطیسی تلفن همراه روی سلامتی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته کارشناسان نروژی هیچ شواهد مبنی بر افزایش خطر سرطان، ناباروری مردان یا سایر صدمات باروری در اثر میدانهای الکترومغناطیسی سطح پایین تلفنهای همراه یا سایر فرستنده های رادیویی نیافته اند.

این کمیته همچنین هیچ شواهد پیدا نکرده که نشان دهد تلفنهای همراه می تواند نتاج منفی روی سلامتی چون تغییرات سیستم ایمنی بدن یا غده مترشحه داخلى اعمال کند.

تأثیر تلفنهای همراه همچنین روی تومورهایی که با آهستگی رشد می کنند نیز در افرادی که بیش از 20 سال از تلفنهای همراه استفاده کرده اند مورد بررسی قرار گرفت و هیچ ارتباطی مشاهده نشد.

پیش از این اطلاعات محدودی دررابطه با استفاده از تلفنهای همراه و ابتلا به سرطان در ناحیه گردن و همچنین سرطان مغز استخوان و غدد لنفاوی وجود داشت که براساس گزارش کنونی هیچ شواهدی مبنی بر افزایش این خطر از طریق استفاده از تلفنهای همراه مشاهده نشد.

جان الکساندر محقق این تحقیقات اظهار داشت: ما هیچ زمینه علمی در دست نداریم که بگوییم این نشانه ها فرضی هستند اما تعداد قابل توجهی از تحقیقات نشان می دهد که این علائم علل دیگری غیر از نتایج فیزیکی میدانهای الکترومغناطیسی یا فرستنده های رادیویی بی سیم و سایر تجهیزات بی سیم داشته اند.

الکساندر طی بیانیه ای اظهار داشت: تحقیقات هیچ شواهدی مبنی بر مداخله تلفنهای همراه بر سلامتی ارائه نکرده و کاهش استفاده از این تلفنها و یا شبکه های بی سیم هیچ تأثیر مثبتی در سلامتی نداشته است.

این کمیته از کارشناسان به بررسی خطرات سلامتی میدانهای الکترومغناطیسی سطح پایین توسط فرستنده های رادیویی پرداخته است. میدانهای الکترومغناطیسی سطح پایین اطراف تلفنهای همراه و تلفنهای بی سیم، پایگاه های تلفنهای همراه، مرکز پخش امواج رادیویی و دیگر تجهیزات ارتباطی وجود دارند.

آستانه مقدارهاى حدى این میدانها 50 برابر کمتر از سطحی است که موجب گرما یا تحریک سلولهای عصبی انسان می شود.