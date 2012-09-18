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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۳

قاسمی نژاد خبرداد:

تولید 16.8 هزار تن لوبیا از مزارع خوزستان

تولید 16.8 هزار تن لوبیا از مزارع خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری 16 هزار و 800 تن لوبیای خشک از سطح مزارع استان تولید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی نژاد اظهار کرد: لوبیای بهاره در اسفند و فروردین کاشته و در اواخر خرداد و تیر برداشت می‌شود و لوبیای کاشت تابستانه که عمده کشت استان را به خود اختصاص می‌دهد از مرداد ماه آغاز و  برداشت آن از مهر ماه تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در سال زراعی 91 ـ 90 ، 14 هزار هکتار از اراضی زراعی استان به زیر کشت لوبیا رفته است، پیش‌بینی کرد که این سطح در سال زراعی 92 ـ 91 به 15 هزار هکتار برسد.

قاسمی‌نژاد گفت: کل دوره برداشت معمولا هفت چین است که میانگین برداشت محصول سبز در حدود 5 تن در هکتار و برداشت محصول خشک در حدود 1.2 تن در هر هکتار است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی شهرستان‌های اهواز، شوشتر و دزفول را از مناطق عمده کشت لوبیا در سطح استان ذکر کرد و افزود: برداشت لوبیا کاملا  سنتی و با دست انجام می‌گیرد.

به گفته وی، این محصول علاوه بر مصرف درون استانی به سایر استان‌ها و به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شود.
کد مطلب 1699314

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