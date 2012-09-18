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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

برترین های دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد معرفی شدند

برترین های دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد معرفی شدند

یزد - خبرگزاری مهر: نفرات برتر دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در یزد معرفی شدند و امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آنها طی مراسم ویژه ای تجلیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد در تاریخ شنبه 25 شهریور ماه 1391 آثار خوشنویسی واصله در چهار رشته تعیین شده را از لحاظ کیفیت و توجه به خلاقیت ها و رشد و تعالی آثار مورد بررسی و ارزشیابی دقیق قرار دادند که نتایج آن امروز اعلام شد.

بر اساس این گزارش، در رشته خط نستعلیق؛ مصطفی عابدینی از قزوین و مجتبی شریفی از اصفهان به طور مشترک به عنوان نفر اول انتخاب شدند.

بنا به نظر هیئت داوران، هیچ یک از آثار حائز رتبه دوم نشد و حمید جعفری از اصفهان رتبه سوم را از آن خود کرد.

همچنین در این بخش آثار احمد احمدی حیدری، سید رسول آقا میری، پویان مکوندی از اصفهان و نیما الیکائی از مازندران شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش ویژه بانوان نیز بی بی زهره رئیس الساداتی از خراسان شمالی و حکیمه پوریزدان پرست از قم به صورت مشترک به عنوان برگزیده معرفی شدند و آثار زهرا وثوقیان از اصفهان، فاطمه خانزاده از قزوین، رباب حامد سلطانی و شهلا رواجی از اردبیل، مریم سادات موسوی از خراسان رضوی و بتول سلطانی از گیلان شایسته تقدیر شناخته شدند.

در رشته خط شکسته نستعلیق؛ ذبیح الله لولوئی مهر از گیلان به عنوان رتبه اول و بهادر پگاه و پیمان گلکار از قزوین به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از آن خود کردند.

همچنین راضیه فولادی سپهر از تهران به عنوان برگزیده بخش ویژه بانوان این رشته معرفی شد.

در رشته خط نسخ؛ ابوالفضل خزاعی و زهرا میبدی از قم و محسن عبادی از خراسان رضوی به صورت مشترک به عنوان برگزیده انتخاب شدند و در بخش ویژه بانوان،الهام میر طلایی از اصفهان به عنوان برگزیده شناخته شد.

در خط ثلث؛ فرهاد شیرخانی از خراسان رضوی به عنوان رتبه اول، محمدتقی اسدی شیخ احمدلو و علی ایرانی از قم به عنوان رتبه های دوم و سوم معرفی شدند.

در خط ثلث در بخش ویژه بانوان نیز خانم نفیسه تقوی از قم به عنوان برگزیده شناخته شد.

کد مطلب 1699315

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