نمایشگاه عکس "زائران کوچک" در حاشیه جشنواره ضامن آهو برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس "زائران کوچک" به عنوان یکی از برنامه های جنبی جشنواره ضامن آهو بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره افتتاح شد.

در این نمایشگاه که در محل نگارخانه زنده یاد کوروش گرمساری فرهنگسرای طوبی بندرعباس برپا شده است، 40 قطعه عکس که حاوی تصاویری از زیارت حرم حضرت امام رضا (ع) توسط کودکان است از 9 عکاس به نمایش درآمده اند.

حجت الاسلام علی مریدی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه بیان داشت: باید از شیوه های مختلف هنری برای ترویج فرهنگ رضوی بهره برد که در این راستا استفاده از عکس که ارتباط بسیار خوبی با مخاطب برقرار می کند یکی از بهترین شیوه ها برای ترویج فرهنگ رضوی است.

وی ادامه داد: عکسهای به نمایش درآمده در این نمایشگاه به خوبی ارتباط معنوی بسیار خوب کودکان با حضرت امام رضا (ع) را به نمایش گذاشته است که تصاویر بسیار خوب و منحصر به فردی هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: استفاده از شیوه های هنری در انتقال مفاهیم دینی به کودکان در تربیت دینی کودکان بسیار مؤثر است.

در کنار نمایشگاه زائران کوچک، عکس هایی از دوره های گذشته جشنواره ضامن آهو نیز به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه عکس تا روز پایانی جشنواره ضامن آهو آماده بازدید عموم است.

ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو از 28 شهریور الی دوم مهرماه با شرکت 10 گروه نمایشی در فرهنگسرای طوبی برگزار می شود.