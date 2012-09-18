500 راننده داوطلب برای حمل یکسره کالا در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سلیمانی ظهر سه شنبه در نشست پایانه های مرزی استان خوزستان اظهار کرد: حمل یکسره کالا به کشور عراق از اولویت هایی است که دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی دنبال می کند.

وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته و تمهیدات اتخاذ شده برای حمل یکسره کالا، گفت: در وزارت راه و شهرسازی مزیت هایی برای ناوگان عراقی قائل شدیم و برای ورود به هرجای کشور و بارگیری مستقیم از کارخانه ها مجوز داده می شود.

سلیمانی تصریح کرد: برای صادرات بار به کشور عراق به صورت حمل یکسره نیز در حال حاضر 500 داوطلب وجود دارد.

وی با تاکید براینکه این رانندگان بدون داشتن بار اقدام به ثبت نام کرده اند، افزود: توان حمل و نقل ما بیشتر از این است و با آغاز اجرای طرح حمل یکسره کالا شرکت های بین المللی زیادی تمایل به حضور خواهند داشت.

نماینده دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی در خصوص یکی از ایرادات وارده به حمل یکسره بار مبنی بر افزایش نرخ کرایه ها اظهار کرد: 90 درصد کرایه حمل بار ریالی و توافقی است و در این راستا مشکلی نخواهیم داشت.

وی در خصوص اختلاف تناژ گفت: مشکلی در این رابطه وجود ندارد و اگر لازم باشد در این راستا وارد مذاکره می شویم.

سلیمانی با بیان اینکه مشکلاتی از لحاظ بیمه و امنیت ناوگان وجود دارد، اظهار امیدواری کرد با کمک و حمایت مسئولان استانی و کشوری این مشکلات رفع شود.