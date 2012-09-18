سید حسن نصرالله خط مشی مقابله با فیلم موهن را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، جنبش امل لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نمایش فیلم موهن به حضرت محمد(ص) کینه دشمنان اسلام را نشان می دهد.

در این بیانیه آمده است: سکوت و چشم پوشی از حوادث فلسطین و اهانت به مقدسات به ویژه مسجد الاقصی دشمنان امت اسلامی را به گستاخی تا این حد رسانده است.

امل بیان کرد: توهین به اشرف مخلوقات از طریق فیلم موهن امت اسلامی را بیدار کرد.

در این بیانیه با اشاره به تظاهرات گسترده ای که به دعوت حزب الله برگزار شد آمده است: بیداری امت اسلامی در تظاهرات گسترده ای که به دعوت سید حسن نصرالله برگزار شد و در آن دبیر کل حزب الله لبنان بر ضرورت وحدت برای مقابله با چالشها تاکید کرد، می توان مشاهده کرد.

امل بیان کرد: همه آزاد اندیشان دنیا باید تحرک جدی کنند و سازمان ملل و نهادهای بین المللی باید قانونی برای مقابله با تعدی به دین اسلام و همه پیامبران وضع کنند.

از سوی دیگر هیئت اسلامی فلسطین با برپایی تجمعی در اردوگاه البص به فیلم موهن ضد اسلامی اعتراض کردند. در این تجمع نمایندگان فتح، ساف، حزب الله حضور داشتند.

تجمع کنندگان خواستار تحریم کالاهای آمریکا و اخراج سفیران واشنگتن از کشورهای عربی و قطع روابط این کشورها با رژیم صهیونیستی شدند.

آنها همچنین خواستار وحدت عربی-اسلامی و مسیحی علیه آمریکا و اسرائیل و مجازات کلیه دست اندرکاران این فیلم شدند.آنها همچنین خواستار تحرک دائمی برای مقابله با این فیلم شدند.