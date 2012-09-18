آمریکا می توانست از ساخت فیلم جلوگیری کند/ وحشت غرب از رشد سریع اسلام

"حسین هواسی" کارشناس مسائل بین الملل و استراتژیک در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری مهر به واکاوی اهداف پشت پرده اقدامات توهین آمیز در کشورهای غربی علیه مسلمانان و ارزشهای اسلامی پرداخت که بخش نخست این گفتگو را در اینجا می خوانید:

موضوع فیلم موهنی که اخیرا در اینترت منتشر شده و اعتراضات جهانی مسلمانان را بدنبال داشته چیست؟

حسین هواسی: این فیلم اثری دو ساعته است که با ایفای نقش توسط هنرپیشه های کاملا غیرحرفه ای و حتی درجه 5 هالیوود ساخته شده است. در خصوص مباحث فنی فیلم هم کارشناسان امر به خوبی می دانند که کیفیت فیلم به شدت کم کیفیت و دچار افت است. آنگونه که اعلام کرده اند این فیلم با حدود 150 نفر عوامل روی صحنه و پشت صحنه با مبلغ حدود 5 میلیون دلار که گفته می شود توسط سرمایه داران یهودی تامین شده، تهیه شده است.

کسی که این فیلم را کارگردانی کرده فردی به نام باسیل است. گذشته این فرد گذشته ای مه آلود و نامشخص است، برخی می گفتند وی یهودی صهیونیست است اما بعدتر مشخص شد که جزو مسیحیان تندرو قبطی است. آن طور که از فیلم مشخص می شود این است که این فرد گرایشهایی هم به آرمان صهیونیسم دارد. باسیل در ساخت این فیلم از همکاری "موریس صادق" وکیل دادگستری که قبطی است و "تری جونز" کشیش هتاک و شهرت طلب آمریکایی استفاده کرده است.

محتوای فیلم هم تا جایی که می دانیم در مورد خشونت مسلمانان، غیرمنطقی بودن دین اسلام، انکار وحی و توهین آشکار به رسول مکرم اسلام (ص) و همسران ایشان است. انتشار بخشهایی از این فیلم در شبکه های اجتماعی اینترنت موجب شد جرقه خشم مسلمانان در جهان زده شود.

در مورد انتقاد وارده به ساخته شدن چنین فیلمی باید توضیحی بدهم. زمانی هست که ما انتقاد می کنیم به مباحث مطرح شده در اسلام و یا سوالی مطرح می شود و اسلام موظف به پاسخ دادن به این مسائل بوده و رفع اشکالات پیش آمده در اذهان در مورد این دین است. این کار هم با استدلال انجام می شود و اسلام علاقه مند به پاسخگویی است چون دین استدلال است. اما وقتی صحبت از تخریب و افترا است دیگر مبحث سیاسی و جدال آمیز می شود.



آیا این گونه اهانت ها به اسلام پیشینه ای هم داشته است؟

حسین هواسی: بله، جهان اسلام پیش از این هم در قرون وسطی با این هجمه ها مواجه بود. برخی از ارباب کلیسا و برخی از بزرگان آن مسائل شنیعی را در خصوص اسلام در بین مسیحیان تبلیغ می کردند تا نظر آنان را نسبت به اسلام در حال رشد منفی کرده و انسجام مسیحیت را برای تداوم سیطره خود حفظ کنند. یعنی اسلام بیش از هزار سال است که با اینگونه مسائل روبرو است، اگر در آن زمان می نوشتند و سخنرانی کردند، الان فیلم می سازند و تبلیغ می کنند.

کتابی در این رابطه توسط "جان دیون پورت" یک فرد انگلیسی مسیحی با عنوان "عذر تقصیر به قرآن و پیامبر اسلام" در سال 1869 نوشته شده و در آن نویسنده که تنها رایحه ای از اسلام به مشامش رسیده اقدام به پاسخگویی به انتقادها و تخریبهای موجود در جامعه آن زمان اروپایی نسبت به اسلام می کند. وی به این مسائل پاسخ می دهد و انقدر انصاف داشته که به مسیحیان بگوید واقعیت اسلام آنگونه که برخی تبلیغ می کنند، نیست.



زمانی که بیانیه ای صادر می شود به معنی این است که یک منشور و میثاق جهانی است و همه کشورها موظف به رعایت مفاد آن هستند. در اینجا می بینیم که موضوعات مقدسی که دست کم برای بیش از یک میلیارد انسان فوق العاده مهم است مورد هتاکی قرار می گیرد و تخریب صورت می گیرد، بدون این که ممانعتی شود. حسین هواسی در زمینه تخریب و تهاجم به اسلام کتاب آیات شیطانی قله تخریب است و مواردی از این دست نوآوری در ابزار تخریب و حمله به مقدسات مسلمین به شمار می رود. غربی ها مدعی اند که به دلیل وجود آزادی بیان نمی توانستند جلو ساخته شدن و انتشار این فیلم را بگیرند اما این قابل قبول نیست و ردپای هیئت حاکمه غرب در این اقدام موهن قابل مشاهده است. در زمینه تخریب و تهاجم به اسلام کتاب آیات شیطانی قله تخریب است و مواردی از این دست نوآوری در ابزار تخریب و حمله به مقدسات مسلمین به شمار می رود. غربی ها مدعی اند که به دلیل وجود آزادی بیان نمی توانستند جلو ساخته شدن و انتشار این فیلم را بگیرند اما این قابل قبول نیست و ردپای هیئت حاکمه غرب در این اقدام موهن قابل مشاهده است.



این در حالی است که بر اساس قوانین بین المللی باید از ساخت چنین فیلمی جلوگیری می شد و این حداقل کاری است که باید انجام می گرفت. در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد مصوب 1948، در کنوانسیون حقوق بشر 1969، در بیانیه اجلاس سران ملل متحد در 12 دسامبر 2003 و در بیانیه اجلاس دوربان آفریقای جنوبی در سال 2003 در تمامی اینها به صراحت بندهایی در مورد محکومیت اهانت به انبیا الهی و شخصیتهای معنوی ادیان آسمانی آمده است.

این بیانه ها چه تاثیری در جلوگیری از اقدامات موهن علیه ادیان آسمانی داشته است؟

حسین هواسی: زمانی که بیانیه ای صادر می شود به معنی این است که یک منشور و میثاق جهانی است و همه کشورها موظف به رعایت مفاد آن هستند. در اینجا می بینیم که موضوعات مقدسی که دست کم برای بیش از یک میلیارد انسان فوق العاده مهم است مورد هتاکی قرار می گیرد و تخریب صورت می گیرد، بدون این که ممانعتی شود.

در این جا باید به نکته ای اشاره کنم. ما هر ساله در سالگرد حملات 11 سپتامبر با موضوعات جدیدی علیه اسلام مواجه می شویم. مثلا در سال گذشته کشیش آمریکایی "تری جونز" اعلام کرده بود که قصد سوزاندن قرآن را دارد و اگر فشارهای جهان اسلام و ترس مقامات آمریکایی و غربی نبود، چه بسا این اقدام شنیع را هم انجام می داد. یعنی هر ساله ما با چنین رویدادهایی در آستانه سالگرد 11 سپتامبر مواجه ایم و این اتفاقات تقارن زمانی دارد و مخاطب به خوبی می تواند این ارتباط را درک کند.

در مورد توانایی دولت آمریکا در جلوگیری از ساخت این فیلم موهن باید گفت وقتی یک دولت می تواند به راحتی مانع انجام بسیاری از کارها که برخلاف میلش است، شود لذا می تواند از ساخت چنین فیلمی هم جلوگیری کند. این حداقل استدلالی است که می توان در مورد توانمندی جلوگیری از ساخت و انتشار این فیلم داشت.

مسئله دیگری که در ارتباط با این فیلم مطرح است این است که اولا هویت سازنده آن مجهول است، در اینجا ما تنها با یک فرد طرف نیستیم بلکه با یک اندیشه طرفیم که این بار از آستین این فرد بیرون آمده است. آمریکا می تواند برای گم و کور کردن این شخص هر چیزی را بهانه کند و وی را از انظار عمومی دور نگه دارد.این فرد در هر حال مجهول الهویه است، این که سابقه وی چه بوده و پیشتر چه جرمهایی مرتکب شده مسئله ای جنبی است.

چه اهدافی در پس اقدامات توهین آمیز که در غرب و به بهانه وجود آزادی بیان انجام می شود، نهفته است؟

حسین هواسی: برای روشن شدن ابعاد واقعی جریان های ضداسلامی باید بحثی تئوریک را مطرح کنیم. جهان در عرض سه سال 1989، 1990 و 1991 که در آنها ابتدا بحث جدایی روسیه از اتحاد جماهیر شوروی مطرح شد، کودتا علیه گورباچف و نهایتا فروریختن دیوار برلین رخ داد شاهد فروپاشی بلوک شرق بود. با این اتفاقات در جهان غرب در حوزه اندیشه سیاسی و فرهنگی تئوری های جدیدی شکل گرفت.

تئوری مک لوهان بحث دهکده جهانی را مطرح می کند. هر وقت نام دهکده جهانی برده می شود یعنی این که این دهکده الزاماتی دارد و قانون واحدی باید بر آن حکم کند، این یعنی باید از یک سری ارزشهای واحدی منبعث شود. غربی ها به این نتیجه رسیدند که ایدئولوژی معارض از بین رفته و تنها ارزش ماندگار ایدئولوژی اومانیستی و لیبرالیستی غربی است که بر اساس آن جهان به دهکده جهانی تبدیل شده است.

مورد بعدی نظریه "پایان تاریخ" فوکویاما است که می گوید با شکست شوروی و از بین رفتن ایدئولوژی کمونیسم-مارکسیسم، ایدئولوژی لیبرالیسم تنها ایدئولوژی است که برای اداره جهان مورد استفاده قرار می گیرد و بر اساس آن پایان تاریخ را مطرح می کند و می گوید این ایدئولوژی برتر است.

مورد دیگر صحبتهای آقای بوش پدر در بین تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در سال 1991 است و نشان می دهد که وی به عنوان حاکم جهان صحبت می کند و مسئولیت حکومت جهانی را بر عهده خود می بیند. یعنی غربی ها اینطور به حوزه بین المللی نگاه می کنند.

کمی که جلوتر می رویم، چند سال پس از این ماجرا بحث "جنگ تمدن ها" از سوی هانتینگتون مطرح می شود، وی چند حوزه تمدنی را بررسی کرده و در نهایت به دو حوزه تمدنی بالقوه و بالفعل یعنی حوزه تمدنی غرب و حوزه تمدنی اسلام می رسد. هانتینگتون در مقابل حوزه تمدنی غرب می گوید حوزه تمدنی اسلام، یعنی در مورد تمدن غرب دین را در درون آن قرار می دهد و نامی از مسیحیت نمی برد اما در هنگام صحبت از تمدن دیگر به تمدن اسلام اشاره می کند این در حالی است که حتی وقتی از چین و روسیه حرف می زند صحبت از تمدن روسیه و چین می کند و تنها جایی که از دین مشخصی نام می برد به هنگام صحبت از تمدن اسلامی است. وی با بررسی پتانسیل این دو تمدن می گوید مرزهای این دو خونین است. هانتینگتون می گوید که این دو تمدن ارزشهای متعارض دارند و این ارزشها هیچگاه با هم سر سازگاری پیدا نمی کنند.

پدیده ای به نام "خمینی ایسم" وجود دارد که ارزشهای غربی را از بین می برد. یعنی وی با شناختی که از اصول فکری حضرت امام پیدا کرده و اصول مورد تبلیغ امام که خود ایشان با نام "اسلام ناب محمدی" از آن یاد می کند، می گوید این اصول برای غرب مشکل ایجاد می کند. "امانوئل والرشتاین" رئیس مکتب نئو سوسیالیزم که همچنان در قید حیات است نظریه دیگری دارد. وی می گوید سه چیز دنیای غرب را تحت الشعاع قرار داده و با مشکل مواجه کرده است. نخستین آن پدیده ای به نام "صدام " است. به ادعای وی صدام از لحاظ نظامی، قدرتمندی و تفوق نظامی غرب را به چالش می کشد. می بینیم که غربی ها آمدند صدام و حکومت وی را کاملا از بین بردند، یعنی تهدیدی که این فرد مطرح کرده بود از بین رفت. "امانوئل والرشتاین" رئیس مکتب نئو سوسیالیزم که همچنان در قید حیات است نظریه دیگری دارد. وی می گوید سه چیز دنیای غرب را تحت الشعاع قرار داده و با مشکل مواجه کرده است. نخستین آن پدیده ای به نام "صدام " است. به ادعای وی صدام از لحاظ نظامی، قدرتمندی و تفوق نظامی غرب را به چالش می کشد. می بینیم که غربی ها آمدند صدام و حکومت وی را کاملا از بین بردند، یعنی تهدیدی که این فرد مطرح کرده بود از بین رفت.

دوم می گوید مسئله مهاجرت دومین مشکل غرب است و غربی ها برای رفع آن اقدام به اعمال قوانین سخت مهاجرت کرده و می بینیم که در دولت سارکوزی مهاجرینی از اروپای شرقی که در فرانسه ساکن هستند، از این کشور اخراج می شوند. سوم وی می گوید پدیده ای به نام "خمینی ایسم" وجود دارد که ارزشهای غربی را از بین می برد. یعنی وی با شناختی که از اصول فکری حضرت امام(ره) پیدا کرده و اصول مورد تبلیغ امام که خود ایشان با نام "اسلام ناب محمدی" از آن یاد می کند، می گوید این اصول برای غرب مشکل ایجاد می کند.

در این جا می بینیم که غربی ها با دو مشکل مورد اشاره برخورد کردند اما مشکل سوم را هنوز حل نکرده اند و حل هم نمی توانند بکنند. این در حوزه تئوری مطرح است. یک مسئول واتیکان می گوید ما با تمام هزینه های هنگفتی که در آفریقا می کنیم سالانه به طور متوسط ما دو نفر را مسیحی می کنیم اما اسلام در این قاره سالی 16 نفر را مسلمان می کند. "مادلین آلبرایت" وزیر خارجه سابق دولت دموکراتها و شخصیتی که الان به عنوان متفکر سیاسی در آمریکا شناخته می شود می گوید اسلام پررشدترین دین در جهان است.

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ادامه دارد