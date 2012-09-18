جامعه اهل سنت خراسان شمالی اهانت به ساحت رسول گرامی اسلام (ص) را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روحانیون، طلاب، دانشگاهیان، کسبه، فرهنگیان، کارمندان و سایر اقشار جامعه اهل سنت خراسان شمالی در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار دفتر خبرگزاری مهر قرار گرفت، با تاکید بر حقانیت اسلام، اهانت به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام (ص) را نشانه عمق کینه دشمنان اسلام و نمایش خشم صهیونیسم، آمریکا و استکبار جهانی از تلالو روز افزون اسلام و قرآن در جهان دانستند.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

باردیگر دشمنان دین مبین اسلام اهانت به ساحت پیامبر گرامی اسلام را در کنار اهانت به سایر مقدسات اسلامی از جمله اهانت سلمان رشدی، کاریکاتوریست دانمارکی و سوزان قرآن کریم توسط کشیش آمریکایی مرتکب شده‌اند. این امر که نشانه آشکار شدن کینه عمیق دشمنان اسلام و نمایش خشم صهیونیسم، آمریکا و استکبار جهانی از تلالو روز افزون اسلام و قرآن در جهان است، ضعف و زوال آنان را در قبال حقانیت اسلام می‌رساند.

اهل سنت خراسان شمالی اعلام می‌دارد شیعه و سنی بایکدیگر برادرند و در تمامی صحنه‌ها با اتحاد و یکپارچگی حضور خواهند داشت و این اهانت بزرگ به ساحت پیامبر اسلام (ص) را به شدت محکوم نموده و خواهان مجازات سازندگان این فیلم موهون و عذرخواهی سران پشت پرده و حامیان اصلی آن هستیم.

امروز جامعه اهل سنت استان، دفاع از سوریه را دفاع از هویت امت اسلامی دانسته و تلاش مذبوحانه استکبار جهانی برای ساقط کردن دولت سوریه را با عنایات الهی شکست خورده خواهد دانست.

امروز دشمنان اسلام پس از شکست خوردن در جریان بیداری اسلامی در کشورهای مصر، تونس، لیبی و ... سعی در از بین بردن حکومت سوریه را داشته اما مردم مقاوم سوریه با تمام قوا در مقابل دشمنان ایستادگی نموده و قطعا کشور و ملت سوریه با وحدت و دعای خیر مسلمانان به خصوص برادران اهل سنت پیروز خواهند شد.

ما جامعه اهل سنت استان، ضمن حمایت از بیداری اسلامی، یاوه گوئی صهیونیسم، آمریکا و استکبار جهانی به مقدس‌ترین و نورانی‌ترین چهره در میان مقدسات عالم را محکوم نموده و حمایت قاطع خود را از مردم و دولت سوریه اعلام داشته و از معارضان سوریه و به ویژه برخی از کشورهای عربی می‌خواهیم دست از حمایت و سرکوب مردم سوریه بردارند.

در پایان جامعه اهل سنت استان بار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای و آرمان‌های امام راحل تجدید بیعت نموده و امید داریم ریشه ظلم و تباهی هرچه زودتر از جامعه آزادی خواه و مسلمانان جهان برکنده شود و پرچم سرافراز اسلام در سراسر جهان برافراشته شود.