  1. هنر
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۴۷

به بهانه هفته دفاع مقدس/

حمایت شرق و غرب از صدام در "هشت سال تنهایی" به تصویر درمی‌آید

حمایت شرق و غرب از صدام در "هشت سال تنهایی" به تصویر درمی‌آید

"هشت سال تنهایی" به کارگردانی امیرحسین ندایی، حمایت‌های همه جانبه غرب و شرق از صدام اعم از حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی در دوران جنگ را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "هشت سال تنهایی" در کشور ایتالیا تصویربرداری شده و 12 نفر از شخصیت‌های مهم دنیا که در سال‌های 1988-1980 دارای سمت‌های با اهمیت دولتی بودند، از جمله خاویر پرزدکئویار، دبیرکل سازمان ملل در سال‌های 1988- 1980 در آن صحبت کرده‌اند.

رونالد دوما و پونفه، وزیران وقت امور خارجه فرانسه، دمی کلیف وزیر وقت امور خارجه ایتالیا، تیندمنس نخست وزیر سابق بلژیک، اورابان وزیر وقت خارجه اتریش و لوپن از سیاستمداران فرانسوی از جمله کسانی هستند که مقابل دوربین "هشت سال تنهایی" اعتراف کردند از صدام حمایت‌های مالی، نظامی، شیمیایی و سیاسی حمایت کرده‌اند.

این مستند کاری ازگروه سیاسی شبکه یک است و در هشت قسمت به مناسبت هفته دفاع مقدس از روز جمعه 31 شهریور هر روز ساعت 19:20 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

تهیه کننده "هشت سال تنهایی" محمد جبارزاده است، تدوین آن را حسن حاج محمدی انجام داده و محمد ارودیان و یاسرکوهی به عنوان کارشناس در این مستند ظاهر شده‌اند.

کد مطلب 1699331

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