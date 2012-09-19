به گزارش خبرنگار مهر، مستند "هشت سال تنهایی" در کشور ایتالیا تصویربرداری شده و 12 نفر از شخصیت‌های مهم دنیا که در سال‌های 1988-1980 دارای سمت‌های با اهمیت دولتی بودند، از جمله خاویر پرزدکئویار، دبیرکل سازمان ملل در سال‌های 1988- 1980 در آن صحبت کرده‌اند.

رونالد دوما و پونفه، وزیران وقت امور خارجه فرانسه، دمی کلیف وزیر وقت امور خارجه ایتالیا، تیندمنس نخست وزیر سابق بلژیک، اورابان وزیر وقت خارجه اتریش و لوپن از سیاستمداران فرانسوی از جمله کسانی هستند که مقابل دوربین "هشت سال تنهایی" اعتراف کردند از صدام حمایت‌های مالی، نظامی، شیمیایی و سیاسی حمایت کرده‌اند.

این مستند کاری ازگروه سیاسی شبکه یک است و در هشت قسمت به مناسبت هفته دفاع مقدس از روز جمعه 31 شهریور هر روز ساعت 19:20 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

تهیه کننده "هشت سال تنهایی" محمد جبارزاده است، تدوین آن را حسن حاج محمدی انجام داده و محمد ارودیان و یاسرکوهی به عنوان کارشناس در این مستند ظاهر شده‌اند.