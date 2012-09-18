تصاویر تظاهرات چینی ها مقابل سفارت ژاپن/ کالاهای ژاپنی را تحریم می کنیم

تنشهای ارضی در منطقه آسیا در پی اعلام پارلمان ژاپن برای خرید سه جزیره در دریای چین شرقی از مالکان خصوصی و به تبع واکنش چین در اعزام کشتی های گشت زنی به این منطقه با هدف دفاع از حاکمیت خود افزایش یافت.

وزارت دفاع ژاپن حل مسالمت آمیز تنشها را غیرقابل قبول خواند و "گنگ یان‌شنگ" سخنگوی وزارت دفاع چین نیز تاکید کرد کشورش در پی توسعه پایدار و استفاده از منابع غنی در این جزایر است.

از زمان بالا گرفتن تنشهای ارضی، معترضان چینی و ژاپنی با برگزاری تظاهرات اعتراض خود را بر سر ادعای مالکیت این جزایر اعلام کرده اند.

به نوشته آسوشیتد پرس، در هشتاد و یکمین سالروز اشغال سرزمین منچوری چین توسط ژاپن در سال 1931 پیش از جنگ جهانی دوم نیز موج جدید تظاهرات ضد ژاپنی امروز سه شنبه در سراسر چین آغاز شد.

اشغال سرزمین منچوری در چین در هجدهم سپتامبر 1931 توسط ارتش ژاپن سرآغاز دومین جنگ چین و ژاپن بود. ژاپنی ها، چندی پس از تصرف منچوری که بیش از یک میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد، حکومت وابسته "منچکو" را بر سر کار آوردند.

تا سالهای اولیه جنگ جهانی دوم، قسمت‏های وسیعی از شرق و جنوب چین، در اشغال ارتش ژاپن باقی ماند.

در جریان جنگ جهانی دوم، چین در جنگ با ژاپن از حمایت متفقین برخوردار شد و در پی شکست کامل ژاپن در این جنگ در سال 1945، نیروهای ژاپنی، چین را به طور کامل تخلیه کردند.

هزاران چینی شعارهای میهن پرستانه را مقابل سفارت ژاپن در پکن سر داده و خواستار تحریم کالاهای ژاپنی شدند.

این بزرگترین تظاهرات ضد ژاپنی از سال 2005 تاکنون بوده و بازتاب خشم مردم چین از اقدامات دولت ژاپن است.

به نظر می رسد که دامنه اختلافات چین و ژاپن که پکن آن را "دیاویو" و توکیو "سنکاکو" می داند، اقتصاد ژاپن را تحت تاثیر قرار داده، به طوریکه ارگان حزب کمونیست چین تهدید کرده در صورت اعمال تحریم از سوی چین اقتصاد ژاپن برای 20 سال با بحران مواجه می شود.

رویترز نیز در این رابطه می نویسد: برخی از شرکتهای صاحب نام ژاپنی با اشاره به تعطیلی خود در چین از کارمندان خود خواسته اند تا به دلایل امنیتی از خانه بیرون نروند.

به نوشته بلومبرگ، شرکت پاناسونیک اعلام کرده که تا دو روز دیگر خط تولید کارخانه خود در دو شهر چین را متوقف کرده است و کمپانی کنون Canon نیز وعده بازگشت کارمندان خود به ژاپن را تا روز سه شنبه داده است.