185 مدرسه میزبان دانش آموزان علی آبادی/ دفاع مقدس سبب احیای ارزشها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هدایتی بعد از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش شهرستان افزود: هفته آینده نیز کاروان راهیان نور دانش آموزی شهرستان با 400 دانش آموز راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور می شوند.

حجت الاسلام باقری امام جمعه علی آبادکتول نیز گفت: حجاب و عفاف دو مقوله ضروری برای جامعه امروزی است و سال گذشته در سه مدرسه شهرستان طرح حجاب برتر اجرا شد.

لزوم ایجاد اتاق فکر کشاورزی

فرماندار علی آبادکتول در جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی شهرستان، تشکیل کارگروه کارشناسی درخصوص ایجاد اتاق فکر به منظور آماده سازی طرح های کشاورزی با توجه به استعداد و پتانسیل شهرستان را ضروری دانست.

علی اکبر کی پور افزود: اتاق فکر کشاورزی می تواند طرحهای جدید و نو را آماده نماید تا ازطرحهای سنتی کشاورزی آرام آرام رهایی یابیم و به سمت طرحهای علمی تر حرکت کنیم تا بازده بیشتری ایجاد شود.

کی پور تاکید کرد: مردم را در ادارات و بانکها سرگردان نکنیم تا موجبات نارضایتی فراهم نشود و اگر پرونده های ارسالی از سوی دبیرخانه ستاد توسعه بخش کشاورزی دارای ایراد بود سریعا طی نامه ای عیوب پرونده های تایید شده در ستاد را اعلام تا ارباب رجوع های این بخش دچار مشکلات نشوند.

تولید 450 تن ماهی در علی آباد

رئیس اداره شیلات علی آبادکتول از تولید سالانه بیش از 450 تن انواع ماهیان سردآبی و گرم آبی در شهرستان خبر داد.

رحمت محمدی افزود: قیمت ماهیان گرم آبی ارزانتر از بقیه بوده و بیشتر در دسترس مردم قرار دارد.

وی اظهار داشت: این شهرستان با تولید انواع ماهیان سردآبی و گرم آبی، قطب مهم پرورش ماهی در استان به شمار می ورد و نیاز است از فعالان این حوزه بیشتر حمایت شود.

دفاع مقدس سبب احیای ارزشها شده است

فرماندار علی آباد در ستاد هفته دفاع مقدس با فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس را باید پاس داشت، چون در راستای جنگ فرهنگی ماست و باید به نحو احسن انجام دهیم.

وی افزود: بی شک دوران دفاع مقدس مشعل فروزانی در تاریخ ملت ایران است و دورانی بوده که بسیاری از ارزشها و ایثارگری ها را دوباره زنده کرده است.

وی گفت: در برگزاری این مراسم مقطعی از تاریخ کشورمان را طرح می کنیم و این مراسم هم یاداوری گذشته خودمان و هم یک راهنمایی برای آینده و نسل جوان که آن زمان را ندیده و درک نکرده است.