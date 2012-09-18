بزرگ ترین پارک محله ای آمل بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار آمل عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پارک لادن این شهر اظهار داشت: این پارک در مدت 80 روزکاری به همت مدیر عامل و پرسنل سازمان پارکها و فضای سبز و واحد حفاری امانی شهرداری آمل در زمینی به مساحت چهار هزار و800 متر مربع ایجاد شد.
احمد امیرسلیمانی افزود: برای ایجاد پارک محله ای لادن که از فضای مناسب پیست اسکیت استاندارد، پیست دوچرخه سواری، پارک کودک، وسایل بدن سازی، بوستان و ساختمان اداری برخوردار شد، حدود چهار میلیارد ریال هزینه شده است.
وی ادامه داد: ایجاد پارک های محله ها در روحیه خانواده ها و فرزندانشان و ایجاد همگرایی میان ساکنان محله ها موثر بوده که دراین راستا تلاش مجموعه شهرداری با حمایت و همکاری شهروندان فهیم آملی افزایش پارک های محلات است.
شهردار آمل با اشاره به اینکه دو پارک محله ای در شهرک بسیجیان و خیابان راهنمایی و رانندگی تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون سرانه فشای سبز شهری در آمل در وضعیت مناسبی قرار دارد و شهرداری آمل نسبت به این امر مهم اهتمام جدی دارد.
امیرسلیمانی با تاکید براینکه همواره شهروندان موثرترین و بهترین نقش در حفظ واحیای فضای سبز شهری دارند، افزود: با افزایش روز افزون آپارتمان نشینی، افزایش و توجه به فضای سبز شهری به عنوان یک اصل مهم در شهرداری آمل درحال پیگیری و اجرا است.
شهر آمل، بیش از 250هزار نفر جمعیت دارد.
آمل - خبرگزاری مهر: همزمان با ولادت کریمه اهل بیت، سی و یکمین پارک شهری آمل با نام پارک لادن که بزرگترین پارک محله ای این شهر محسوب می شود، با حضور مسئولان این شهرستان بهره برداری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، شهردار آمل عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پارک لادن این شهر اظهار داشت: این پارک در مدت 80 روزکاری به همت مدیر عامل و پرسنل سازمان پارکها و فضای سبز و واحد حفاری امانی شهرداری آمل در زمینی به مساحت چهار هزار و800 متر مربع ایجاد شد.
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