بزرگ ترین پارک محله ای آمل بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار آمل عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پارک لادن این شهر اظهار داشت: این پارک در مدت 80 روزکاری به همت مدیر عامل و پرسنل سازمان پارکها و فضای سبز و واحد حفاری امانی شهرداری آمل در زمینی به مساحت چهار هزار و800 متر مربع ایجاد شد.



احمد امیرسلیمانی افزود: برای ایجاد پارک محله ای لادن که از فضای مناسب پیست اسکیت استاندارد، پیست دوچرخه سواری، پارک کودک، وسایل بدن سازی، بوستان و ساختمان اداری برخوردار شد، حدود چهار میلیارد ریال هزینه شده است.



وی ادامه داد: ایجاد پارک های محله ها در روحیه خانواده ها و فرزندانشان و ایجاد همگرایی میان ساکنان محله ها موثر بوده که دراین راستا تلاش مجموعه شهرداری با حمایت و همکاری شهروندان فهیم آملی افزایش پارک های محلات است.



شهردار آمل با اشاره به اینکه دو پارک محله ای در شهرک بسیجیان و خیابان راهنمایی و رانندگی تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون سرانه فشای سبز شهری در آمل در وضعیت مناسبی قرار دارد و شهرداری آمل نسبت به این امر مهم اهتمام جدی دارد.



امیرسلیمانی با تاکید براینکه همواره شهروندان موثرترین و بهترین نقش در حفظ واحیای فضای سبز شهری دارند، افزود: با افزایش روز افزون آپارتمان نشینی، افزایش و توجه به فضای سبز شهری به عنوان یک اصل مهم در شهرداری آمل درحال پیگیری و اجرا است.



شهر آمل، بیش از 250هزار نفر جمعیت دارد.