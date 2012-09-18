به گزارش خبرنگار مهر، کارل یارولیم عصر سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان ایران در چارچوب رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: باید بگویم خوشحالیم که در این مسابقه با سپاهان بازی میکنیم زیرا دو بازی با این تیم انجام دادهایم و با شرایط این تیم آشنا هستیم.
وی ادامه داد: میخواهیم در این بازی، بازی خوبی انجام دهیم و چاره ای جز برد نداریم، در دو بازی قبلی با سپاهان از بازیکنان اصلی خود استفاده نکردیم و این را هم میدانیم که سپاهان 7 بازیکن خود را نسبت به دو بازی قبل عوض کرده است.
سرمربی تیم فوتبال الاهلی عربستان تصریح کرد: باید بگویم با توجه به اینکه سپاهان در زمین خودش بازی میکند، خیلی قوی ظاهر میشود اما ما برای برد آمدهایم و مطمئنم بازی زیبایی را شاهد خواهیم بود، برای بازی هجومی به اینجا آمدهایم و میخواهیم در دیدرا رفت گل بزنیم که کارمان در بازی برگشت آسان شود.
وی گفت: در دیدارهای با سپاهان یک بازی را واگذار کرده و در یک بازی به تساوی رسیدهایم اما ما در آن بازیها بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشتیم و در بازی برگشت مرحله گروهی نیز سه روز بعد از آن بازی، فینال جام حذفی داشتیم بنابراین مجبور بودیم از بازیکنان اصلی خود در دیدار آسیایی استفاده نکنیم بنابراین فکر نمیکنم روحیه بازیکنان ما به خاطر آن بازیها ضعیف شده باشد.
یارولیم در پایان در مورد وضعیت مصدومیت بازیکنان تیمش اضافه کرد: سیموئز و مسعد،دو بازیکن ما مصدوم هستند و به این دلیل در بازی با سپاهان بازی نمیکنند.
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