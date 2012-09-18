اهدا پنج هزار جلد کتاب کودک به مخاطبان جشنواره ضامن آهو/برپایی ایستگاه نقاشی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر استفاده از شیوه های مختلف در جهت نهادینه کردن فرهنگ منور رضوی در کودکان و نوجوانان، عنوان کرد: کتاب های کودک که حاوی مطالب متنوع و جذاب از زندگی و ابعاد مختلف شخصیتی و کرامات حضرت علی ابن موسی الرضا و ائمه اطهار (ع) است که با ادبیات دلنشین و تصاویر زیبا در شکل و ابعاد مختلف منتشر شده است می تواند تأثیر به سزایی در جلب توجه کودکان به فرهنگ رضوی داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا بیش از پنج هزار جلد کتاب تهیه و در طول برگزاری ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو به کودکان و نوجوانان اهداء می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر کتاب، نرم افزارهای چندرسانه ای نیز با محتوای فرهنگ منور رضوی آماده شده است که همراه با کتاب ها در میان مخاطبان جشنواره ضامن آهو توزیع می شود.

برپایی ایستگاه نقاشی کودکان



وی در ادامه از برپایی ایستگاه نقاشی کودکان در حاشیه برگزاری جشنواره ضامن آهو خبر داد و افزود: دربخش جنبی جشنواره برنامه های متنوعی تدارک دیده شده است که ایجاد ایستگاه نقاشی کودکان با محوریت فرهنگ رضوی یکی از مهمترین این برنامه هاست.

مریدی زاده ادامه داد: در این ایستگاه که با همکاری مربیان با تجربه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه اندازی شده است کودکان ذهنیت و تصور خود از حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) را با راهنمایی مربیان نقاشی می کنند.

دبیر ششمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ضامن آهو اضافه کرد: هدف از این اقدام آشنا کردن کودکان با فرهنگ منور رضوی و ائمه اطهار (ع) است و مربیان نیز به صورت قصه گویی بخش هایی از زندگی و کرامات امام رضا (ع) را به کودکان بازگو می کنند.

وی گفت: در این ایستگاه علاوه بر برگزاری نمایشگاه از نقاشی کودکان به بهترین آثار هدایای نفیسی مرتبط با فرهنگ منور رضوی اهداء می شود.

ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی و نمایش عروسکی ضامن آهو با حضور بیش از 150 هنرمند کشوری و استانی در فرهنگسرای طوبی بندرعباس در حال برگزاری است و تا دوم مهرماه ادامه خواهد داشت.