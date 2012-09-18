دو طرح ترافیکی جدید در آمل بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پارک لادن درشهرک نبوت آمل اظهار داشت: پل روزگذر تقاطع بلوار جانبازان و طالب آملی و بلوار جدید شهید امین طبرسی از طرح ها مهم شهرداری آمل در حوزه کاهش بار ترافیکی درون شهری بوده که در حال اجرا است.



وی افزود: پل روزگذر تقاطع بلوار جانبازان و طالب آملی اکنون بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بیش از 30 میلیارد ریال اعتباراز محل درآمدهای شهرداری آمل هزینه خواهد شد.



وی اضافه کرد: این طرح مهم تا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد.



رئیس شورای اسلامی شهر آمل به اجرای طرح مهم ایجاد بلوار شهید امین طبرسی و اقدام مهم شورای شهر و شهرداری آمل در بازگشایی و تعریض این مسیر که بخشی از انتهایی خیابان امام رضا را از طریق خیابان شهید بهشتی به طالب آملی متصل می کند، گفت: طول کلی این بلوار حدود هزار و 200 متر بوده و در گرامیداشت ششم بهمن امسال بهره برداری خواهد شد.



قاسمی یادآورشد: با افتتاح این بلوار بخش زیادی ازمشکلات ترافیکی به سمت مرکز شهر آمل کاهش خواهد یافت.



وی با بیان اینکه اجرای طرح های مهم در شهر آمل با همراهی و همدلی شهردار، مجموعه شهرداری و اعضای شورای اسلامی با همکاری خوب شهروندان در حال انجام است، اظهار داشت: بسیاری از طرح ها که از خواسته های به حق شهروندان بود ، محقق نشد و اکنون در دوره سوم شورا به جدیت درحال انجام است.



رئیس شورای اسلامی شهر آمل تصریح کرد: باید برای ساختن همه جانبه شهر و برتر شدن در میان شهرهای دیگر جرات و جسارت بیشتری داشت و برای رضای خداوند و خدمت به مردم تلاش کرد.



شهر آمل بیش از 250هزار نفرجمعیت دارد.