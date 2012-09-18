دو طرح ترافیکی جدید در آمل بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پارک لادن درشهرک نبوت آمل اظهار داشت: پل روزگذر تقاطع بلوار جانبازان و طالب آملی و بلوار جدید شهید امین طبرسی از طرح ها مهم شهرداری آمل در حوزه کاهش بار ترافیکی درون شهری بوده که در حال اجرا است.
وی افزود: پل روزگذر تقاطع بلوار جانبازان و طالب آملی اکنون بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بیش از 30 میلیارد ریال اعتباراز محل درآمدهای شهرداری آمل هزینه خواهد شد.
وی اضافه کرد: این طرح مهم تا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل به اجرای طرح مهم ایجاد بلوار شهید امین طبرسی و اقدام مهم شورای شهر و شهرداری آمل در بازگشایی و تعریض این مسیر که بخشی از انتهایی خیابان امام رضا را از طریق خیابان شهید بهشتی به طالب آملی متصل می کند، گفت: طول کلی این بلوار حدود هزار و 200 متر بوده و در گرامیداشت ششم بهمن امسال بهره برداری خواهد شد.
قاسمی یادآورشد: با افتتاح این بلوار بخش زیادی ازمشکلات ترافیکی به سمت مرکز شهر آمل کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه اجرای طرح های مهم در شهر آمل با همراهی و همدلی شهردار، مجموعه شهرداری و اعضای شورای اسلامی با همکاری خوب شهروندان در حال انجام است، اظهار داشت: بسیاری از طرح ها که از خواسته های به حق شهروندان بود ، محقق نشد و اکنون در دوره سوم شورا به جدیت درحال انجام است.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل تصریح کرد: باید برای ساختن همه جانبه شهر و برتر شدن در میان شهرهای دیگر جرات و جسارت بیشتری داشت و برای رضای خداوند و خدمت به مردم تلاش کرد.
شهر آمل بیش از 250هزار نفرجمعیت دارد.
آمل - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر آمل از بهره برداری دو طرح مهم درون شهری برای برطرف کردن مشکلات ترافیکی در این شهر تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پارک لادن درشهرک نبوت آمل اظهار داشت: پل روزگذر تقاطع بلوار جانبازان و طالب آملی و بلوار جدید شهید امین طبرسی از طرح ها مهم شهرداری آمل در حوزه کاهش بار ترافیکی درون شهری بوده که در حال اجرا است.
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