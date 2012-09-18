نابودی اسناد محرمانه سفارت آمریکا در بیروت با گسترش تظاهرات ضد آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نیوز، همزمان با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در اعتراض به پخش فیلم موهن آمریکایی در لبنان و دیگر کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، دیپلمات های سفارت این کشور در بیروت به دلیل هشدارهای امنیتی اسناد محرمانه و طبقه بندی شده را سوزانده و نابود کردند.

وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که در اختیار آسوشیتد پرس قرار داده است، اعلام کرد: سفارت آمریکا در بیروت با بازبینی اوضاع اضطراری اسناد محرمانه را نابود کرده است.

در این گزارش آمده است: کارمندان لبنانی در سفارت آمریکا در بیروت همچنین به دلیل گسترش دامنه تظاهرات ضد آمریکایی که حزب الله آن را سازماندهی کرده بود، روز گذشته دست از کار کشیده و به منازل خود رفتند.

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن اعلام کرد که سفارت آمریکا در بیروت که در نزدیکی صحنه تظاهرات ضد آمریکایی قرار داشت، در معرض خطر قریب الوقوع نیست.

این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: این تصمیم برای نابودی اسناد محرمانه و طبقه بندی شده توسط کارکنان سفارت گرفته شده و امری رایج است.

به نوشته دیلی نیوز، از سه شنبه گذشته تاکنون معترضین از دیوارهای چندین مرکز دیپلماتیک آمریکا بالا رفته، به کنسولگری این کشور در بنغازی حمله کرده و سفیر لیبی و سه دیپلمات آمریکایی دیگر را کشتند.

بر اساس این گزارش پس از آغاز تظاهرات ضد آمریکایی در سراسر جهان، وزارت خارجه آمریکا به سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور دستور داد تا اوضاع امنیتی را مورد بازبینی قرار دهند.

یک مقام آمریکایی گفت: بنابراین شماری از سفارتخانه ها تصمیم به نابودی اسناد محرمانه گرفته و هنوز مشخص نیست که آیا سفارتخانه های دیگر در نزدیکی بیروت چنین تصمیمی را گرفته اند یا خیر.

وزارت خارجه آمریک همچنین به اتباع خود هشدار داد تا از سفر به لبنان به دلیل نگرانی درباره اوضاع امنیتی جاری جلوگیری کنند.

در این بیانیه آده است: اتباع آمریکا که در لبنان زندگی یا کار می کنند باید خطرات در این کشور را پذیرفته و آن را به دقت بررسی کرده و هشیار باشند.

پخش فیلم موهن آمریکایی علیه ساحت نورانی پیامبر اکرم (ص) سبب شد تا مردم مسلمان کشورهای مختلف جهان اسلام تظاهراتی را در اعتراض به این اقدام شنیع ایالات متحده برگزار کرده و حتی سفارت آمریکا را در برخی از این کشورها تسخیر کنند.

در پی انتشار فیلم موهن به پیامبر اسلام (ص) موجی از خشم مسلمانان منطقه و جهان را فراگرفته است و در لیبی خشم مسلمان سبب کشته شدن سفیر آمریکا در این کشور و سه دیپلمات دیگر در بنغازی شد.