محدودیتهای ترافیکی جاده های کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،پلیس راهوربا توجه به پیش بینی حجم فزاینده سفرها در روزهای پایانی فصل تابستان، به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های کشور از روز سه شنبه 28 شهریورماه الی شنبه اول مهرماه را اعلام کرد.

تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 28 شهریور تا ساعت 24 روز شنبه اول مهرماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است. ضمن اینکه تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع می باشد.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 روز پنجشنبه 30 شهریورتا ساعت 1 بامداد روز جمعه 31 شهریور از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 روز پنجشنبه 30 شهریورتا 1 بامداد روز جمعه 31 شهریورماه از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه خواهد بود.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 روز جمعه 31 شهریورتا ساعت 1 بامداد روز شنبه اول مهرماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 روز جمعه 31 شهریورماه تا 1 بامداد روز شنبه اول مهرماه از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه می شود.

تردد کامیون ها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 تا 24 روزهای سه شنبه ، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه و همچنین از ساعت 6 تا 13 روز شنبه اول مهرماه از محور هراز ممنوع است.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 تا 24 روز پنجشنبه 30 شهریور از رودهن محدوده مشاء به سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13تا 24 روز جمعه 31 شهریورماه از رودهن محدوده مشاء به سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 24 از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه می شود.

تردد تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 الی 24 روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 28 ، 29 ، 30 و 31 شهریور ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد.

ضمن اینکه تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 الی 24 روزهای پنجشنبه و جمعه 30 و 31 شهریورماه و همچنین از ساعت 8 الی 13 روز شنبه اول مهرماه از محور رشت - قزوین و بالعکس ممنوع می باشد.

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 الی 24 روزهای پنجشنبه و جمعه 30 و 31 شهریورماه و همچنین از ساعت 8 الی 13 روز شنبه اول مهرماه از محور آستارا به اردبیل و بالعکس ممنوع است.