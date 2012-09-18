به گزارش خبرنگار مهر، منصور الهربی عصر سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در هتل کوثر اصفهان اظهار داشت: تیم ما در دو دیدار اخیر خود با سپاهان که در مرحله گروهی بود، دو بار با سپاهان بازی کرده و در این دو بازی یک تساوی و یک شکست به دست آورده است.
وی با بیان اینکه شرایط تیم الاهلی با ماههای پیش فرق کرده، تصریح کرد: باید بگویم اکنون وضعیتمان برای دیدار با سپاهان فرق میکند و با توجه به اینکه ما در یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بازی میکنیم، برای نتیجهگیری به ایران آمدهایم.
بازیکن تیم فوتبال الاهلی عربستان بیان داشت: ما در آن دو بازی با سپاهان بسیاری از بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشتیم اما اکنون با همه بازیکنان خود به مصاف سپاهان میرویم و به پیروزی میاندیشیم.
وی در مورد اینکه سپاهان در این مسابقه میزبان است، بیان داشت: درست است که بازی در زمین سپاهان برگزار میشود و مطمئنا با توجه به این شرایط،سپاهان میخواهد بازی قوی از خود ارائه کند اما ما یک تیم قدرتمند هستیم و به پیروزی میاندیشیم.
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