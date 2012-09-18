به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فانیان ظهر سه شنبه در بازدید از مدارسی که در اصفهان با مشارکت خیران مدرسه‌ساز استان احداث شده و در مرحله بهره‌برداری قرار دارند، اظهار داشت: خیران مدرسه‌ساز عضوی از نظام تعلیم و تربیت کشور هستند و همواره حضور این افراد در عرصه مدرسه‌سازی فعال‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنین خیران مدرسه ساز با هدفی بلند در عرصه نظام آموزشی کشور و افزایش فضا‌های آموزشی در استان قدم بر داشته‌اند، اضافه کرد: مدرسه علی جان حق پناه یکی از مدارسی محسوب می‌شود که با مشارکت خیران استان احداث شده است.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان با تاکید بر اینکه این مدرسه برای دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی با سه هزار متر مربع فضا در 12 کلاس درس راه‌اندازی شده، بیان داشت: این مدرسه دخترانه هیئت امنایی بوده و تمام هوشمند و به دوربین مداربسته مجهز است.

وی با اشاره به اینکه امروز مدرسه راهنمایی پسرانه در زمینی به متراژ دو هزار متر مربع و با زیربنای یک هزار و 500 متر مربع در خیابان میرزا طاهر اصفهان در سه طبقه توسط استاندار اصفهان کلنگ‌زنی شد، افزود: این مدرسه پسرانه با هزینه 900 میلیون تومان در مهر ماه سال آینده راه‌اندازی می‌شود.

فانیان تاکید کرد: خیران مدرسه‌ساز پشتوانه‌ای برای تقویت زیر‌ساخت‌های آموزشی هستند و این افراد به یاری نظام تعلیم و تربیت کشور در راستای فراهم شدن کمبود‌های فضای آموزشی حرکت می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین خیران مدرسه‌ساز همواره با ایجاد فضا‌های آموزشی موردنیاز با حمایت از دانش‌آموزان برای رشد و پیشرفت سطح علمی سطح کشور تلاش می‌کنند.