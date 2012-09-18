ایجاد دو منطقه آزاد در مرزهای شلمچه و چذابه

امین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روابط دو کشور ایران و عراق تحت تاثیر مشترکات فرهنگی، دینی، مذهبی، زبانی و … در حال بهبود است و راهبرد جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری های دو جانبه و مشارکت در بازسازی عراق است.

وی افزود: تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای پروژه های عراق، مشارکت جدی شرکتهای ایرانی در مناقصات عراق، تاسیس شرکت های مشترک، ایجاد شهرک های مرزی مشترک، لغو روادید برای تردد، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای مشترک و امضای موافقت نامه تجارت آزاد بین دو کشور از جمله برنامه ها برای تحقق این راهبرد است.

شریعتی با اشاره به سطح روابط تجاری گسترده بین دو کشور، عراق را مهمترین شریک تجاری ایران در حال حاضر دانست که با توجه به همسایگی و قرابت‌ های دینی و فرهنگی می ‌تواند به مهمترین کشور دریافت کننده اقلام صادراتی ایران تبدیل شود.

وی همچنین به نقش استانهای مرزی در توسعه روابط دو کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در مرزهای دو کشور امنیت کامل حکمفرماست بنابراین می توان زمینه توسعه همکاریها را در بخش های مختلف فراهم آورد.

جانشین دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای استان خوزستان گفت: رفع موانع و آماده سازی زیرساختها برای توسعه روابط میان دو کشور ضروی است.

وی از برنامه ریزی برای ایجاد دو منطقه آزاد مشترک در مرز شلمچه و چذابه خبر داد و افزود: براساس توافقی که با وزیر اقتصاد و دارایی کشور عراق صورت گرفته ایجاد این دو منطقه آزاد مورد قبول واقع شده است.

شریعتی با بیان اینکه کشور عراق برای ایجاد این دو منطقه آزاد به صورت کامل اعلام آمادگی کرده، گفت: توافقات اولیه انجام شده و مقرر شده در این راستا هیئت عراقی برای توافقات نهایی به خوزستان سفری داشته باشند.

وی تصریح کرد: راه اندازی این دو منطقه آزاد در مرزهای استان خوزستان، الگویی برای سایر استانهای کشور عراق که همجوار کشور ایران هستند، خواهد بود.

شریعتی همچنین در مورد حمل یکسره کالا به کشور عراق اظهارکرد: نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم به انجام این طرح گرفته و باید اجرایی شود.

وی در پاسخ به اعتراضات موجود و اظهار نظرهایی در خصوص بیکاری کارگران شاغل در مرزها، تصریح کرد: موضوع حمل یکسره کالا حساستر از این مسائل است و باید به استان و کشور توجه شود. کارگران می توانند در بخش های دیگری به کار مشغول شوند.