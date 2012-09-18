گزارش تصویری - تشریحی مهر از 10 ستاره لیگ قهرمانان اروپا

زلاتان ایبراهیموویچ - پاریسن ژرمن

مهاجم اسبق میلان به خوبی با شرایط جدید خود در "پارک دو پرنس" کنار آمده است. او بعد از انتقال 20 میلیون یوروی‌اش از میلان به پاریسن ژرمن در چهار بازی نخست خود در لوشمپیونه پنج گل به ثمر رسانده است. با توجه به اینکه پاریسن ژرمن برای نخستین بار از فصل 05 - 2004 در لیگ قهرمانان اروپا شرکت می‌کند و قصد دارد نتیجه سرمایه گذاری خود را ببیند، انتظار می‌رود مهاجم سوئدی نیز آمادگی خود را در این رقابت‌ها نشان دهد.

سرخیو آگوئرو - منچسترسیتی

"سرخیو آگوئرو" بعد از اینکه در رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فصل گذشته تنها یک گل برای سیتی به ثمر رساند در این فصل تلاش می‌کند آمار ضعیف خود را بهبود بخشد. مصدومیت زانو او را برای مدتی از میادین و رقابت‌های لیگ برتر دور کرده بود اما بازگشت او می‌تواند نقطه قوت تیم "روبرتو مانچینی" باشد. اگر موتور گلزنی آگوئرو روشن شود سیتی می‌تواند از گروهی که شامل رئال مادرید، دورتموند و آژاکس است و کارشناسان آن را گروه مرگ می‌نامند، صعود کند.

رابین فان پرسی - منچستریونایتد

مهاجم هلندی بعد از انتقال 30 میلیون یوروی و جنجالی‌اش از آرسنال به یونایتد شروع فوق العاده‌ای داشته و یکبار هم با هت تریک خود شاگردان فرگوسن را نجات داده است. فان پرسی که در هفت دیدار لیگ قهرمانان فصل گذشته موفق شد چهار گل به ثمر برساند در این فصل در کنار "وین رونی"، "دنی ولبک" و "خاویر هرناندز" می‌تواند شیاطین سرخ را به مراحل پایانی بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال باشگاهی در اروپا برساند.

لوکا مودریچ - رئال مادرید

خرید 33 میلیون یورویی از تاتنهام می‌تواند رئال را در این فصل لیگ قهرمانان به موفقیت‌های قابل توجهی برساند. توانایی حمل توپ فوق العاده، پاس‌های استثنایی و پیدا کردن هم‌تیمی‌ها در اوج ترافیک بازیکنان مودریچ را به مهره‌ای تبدیل کرده که می‌تواند به انتظار 10 ساله رئال مادرید برای قهرمانی در اروپا پایان دهد.

ماریو گوتزه - دورتموند

نمایش ضعیف دورتموند در فصل گذشته رقابت‌های لیگ قهرمانان باعث شده همه طرفداران این تیم انتظار دیگری از تیم‌شان داشته باشند. دورتموند در این فصل با درخشش "ماریو گوتزه" باید ناکامی سال گذشته را جبران کند. گوتزه فصل گذشته دو پاس گل در رقابت‌های لیگ قهرمانان در کارنامه خود ثبت کرد اما اگر دورتموند می‌خواهد به مراحل بالا برسد گوتزه باید در اوج باشد. او این توانایی را دارد و اکنون بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیت نشانه‌هایی را از درخشش در تیم "یورگن کلوپ" به نمایش گذاشته است.

سانتی کازورلا - آرسنال

هافبک خلاق آرسنال که تابستان امسال از مالاگا به جمع توپچی‌ها اضافه شد خود را کاملا با لیگ برتر وفق داده و اکنون انتظار می‌رود یکی از عوامل اصلی موفقیت آرسنال در این فصل رقابت‌های لیگ قهرمانان باشد. شالکه، المپیاکوس و مون‌پولیه اگر به فکر صعود از این گروه هستند باید حسابی مواظب شوت‌های سنگین راه دور و پاس‌های در عمق خطرناک ستاره جدید آرسنال باشند.

خوردی آلبا - بارسلونا

در دیدار مقابل بارسلونا همه تیم‌ها به فکر مهار بازیکنانی مثل "لیونل مسی"، "ژاوی هرناندز"، آندرس اینیستا" و "سسک فابرگاس" هستند اما فراموش کردن "خوردی آلبا" می‌تواند برای آنها گران تمام شود. او در یورو 2012 نشان داد چگونه می‌تواند از کناره‌ها نفوذ کند و دفاع حریف را به هم بریزد. خرید تابستانی بارسلونا از والنسیا هنوز نتوانسته در یک بازی بزرگ برای آبی و اناری‌ها توانایی‌هایش را نشان دهد اما بدون شک باید منتظر درخشش او در لیگ قهرمانان این فصل باشیم.

خاوی مارتینز - بایرن مونیخ

بایرن شاید هنوز به فکر این باشد در فصل گذشته در ورزشگاه خانگی خود نتوانست لیگ قهرمانان را فتح کند اما آنها در این فصل با خریدهای خوبی که در تابستان انجام داده‌اند و با تقویت ترکیب خود به فکر این هستند که بار دیگر به فینال رسیده اما این بار آن را فتح کنند. گل سرسبد خریدهای بایرن مونیخ در تابستان "خاوی مارتینز"، مدافع یا هافبک دفاعی اسبق آتلتیک بیلبائو است. خرید 40 میلیون یورویی بایرن می‌تواند قدرت تدافعی این تیم را بسیار تقویت کند و حلال مشکلات باواریایی‌ها باشد.

میرکو ووچینیچ - یوونتوس

مهاجم مونته نگرویی یووه در تمام باز‌های این تیم در ترکیب ثابت به میدان نمی‌رود اما مهارت و حضور او برای رسیدن یوونتوس به مراحل بالاتر لیگ قهرمانان اروپا نیاز است. خط دفاع قدرتمند یووه یکی از نقاط قوت این تیم محسوب می‌شود اما برای برقراری تناسب بین این دفاع و خط حمله حضور مهره‌هایی مثل "ووچینیچ" کاملا لازم است.

ادن ازر - چلسی

هافبک بلژیکی چلسی یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر اروپاست و برای دفاع چلسی از عنوان قهرمانی‌اش در لیگ قهرمانان مهره‌ای لازم است. ازر بعد از انتقال هنگفت از لیل به چلسی در رقابت‌های لیگ برتر خوش درخشیده و یکی از مهره‌های کلیدی چلسی برای بازکردن قفل دروازه حریفان محسوب می‌شود. سرعت، تکنیک فوق العاده و شم گلزنی بالای این ستاره 21 ساله مطمئنا جذابیت رقابت‌های امسال را دو چندان می‌کند.